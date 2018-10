Marrocos cancela mudança de hora... à última hora

Marrocos decidiu não efetuar a habitual transição de hora de verão para a de inverno. A decisão, tomada numa reunião do governo especialmente convocada para o efeito na sexta-feira, foi anunciada subitamente, pouco antes da mudança que devia ter ocorrido entre domingo e segunda-feira.

Os motivos invocados são a necessidade de estabilidade - evitar os inconvenientes das frequentes mudanças - e também a poupança de eletricidade obtida com a permanência na hora de verão.

A própria União Europeia está provavelmente em vias de tomar uma decisão idêntica, segundo indicou recentemente o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. "Fizemos uma consulta (de opinião), milhões responderam e acredito que no futuro o horário de verão será todo o ano", disse ele.

Na sondagem em questão, efetuada online, 84 por cento dos 4,6 milhões de respostas manifestaram-se a favor de abolir a mudança de hora.

Oficial desde 2002 na União Europeia, essa mudança tem por objetivo principal favorecer as atividades comerciais, mas estudos indicam que tem uma série de efeitos negativos, entre eles um aumento relativamente substancial dos acidentes na estrada, sobretudo por causa de ela provocar uma diminuição da luz natural nos horários do fim do dia. Se a hora recua, o curso do sol avança em relação a ela.