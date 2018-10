Maduro felicita Bolsonaro e pede regresso às “relações diplomáticas de respeito”

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, felicitou neste domingo Jair Bolsonaro pela sua vitória nas eleições presidenciais do Brasil e apelou à retoma das "relações diplomáticas de respeito e harmonia" entre os dois países vizinhos.

Numa mensagem divulgada hoje na sua página na plataforma Twitter, o Presidente da Venezuela, "em nome do Governo e do povo venezuelanos", felicitou "o povo da República Federativa do Brasil pela celebração cívica da segunda volta eleitoral realizada no domingo, na qual foi eleito o candidato Jair Bolsonaro como Presidente deste país sul-americano".

"O Governo Bolivariano aproveita a ocasião para exortar o novo Presidente eleito do Brasil a retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional, pelo bem-estar dos nossos povos", declarou Maduro.

"O povo e o Governo venezuelanos, no quadro da diplomacia bolivariana de paz, ratificam o seu compromisso de continuar a trabalhar de mão dada com o irmão povo brasileiro, na luta por um mundo mais justo, multicêntrico e pluripolar, em que prevaleça a autodeterminação dos povos e a não ingerência nos assuntos internos", acrescentou.

Nos últimos três anos, cerca de 150 mil venezuelanos terão atravessado a fronteira com o Brasil, através do estado do Roraima, para fugir à crise económica, social e política que atinge a Venezuela desde 2015, com inflação acima dos três dígitos mensais.

Na semana passada, numa conferência de imprensa, Bolsonaro afirmou, sobre a Venezuela: "Ninguém quer fazer guerra com ninguém. A Venezuela é uma coisa que não poderia deixar chegar onde chegou. É uma fronteira seca, não seria a melhor medida fechá-la. Temos que buscar maneiras, talvez junto à ONU, de fazer ali campos de refugiados, para buscar solução para o caso. Roraima não suporta a quantidade de venezuelanos que têm entrado lá, mas o Governo não pode dar as costas para a Venezuela".

O candidato do Partido Social Liberal (extrema-direita) ganhou as eleições presidenciais celebradas este domingo no Brasil com 55,15% dos votos válidos, e será o 38.º Presidente brasileiro, sucedendo a Michel Temer no Palácio do Planalto a 01 de janeiro, para um mandato de quatro anos (até 2022). Segundo os resultados oficiais, quando foram escrutinados 99,99% dos votos, Bolsonaro é o Presidente eleito, derrotando Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores), que obteve 44,85% dos votos válidos.