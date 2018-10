Má avaliação social impede chineses de viajarem de avião ou comboio. E não só

Em 2016, Li Xiaolin quis comprar um bilhete de avião. Mas foi surpreendentemente impedido. O advogado chinês – que se encontrava numa viagem de trabalho – tentou também pedir um cartão de crédito, mas igualmente sem sucesso. O motivo? Li Xiaolin foi considerado “uma pessoa não confiável” por parte do regime chinês no âmbito do sistema de crédito social que começou a ser aplicado no país em 2014 e deverá estar totalmente implementado em 2020.

Em causa está o facto de o advogado ter entregue uma cópia da sua tese de defesa à família de um indivíduo acusado de violação que publicou posteriormente o documento na internet. Inconformados com o sucedido, os familiares da vítima acusaram Li Xiaolin de difamação e ganharam o processo em tribunal. Apesar do pedido de desculpas formal, o advogado viu a sua pontuação descer no sistema de crédito social e o seu nome passou a constar de uma 'lista negra', escreve a Human Rights Watch.

O caso denunciado por esta ONG é apenas um exemplo das várias consequências do sistema que atribui pontos a cada cidadão com base no seu comportamento. São inúmeras as punições que podem ser impostas por Pequim devido à conduta dos cidadãos, situação das finanças pessoais, desempenho no trabalho ou divulgação de opiniões ou notícias falsas nas redes sociais.

A metologia da avialiação é desconhecida, mas são vários os exemplos de infrações ou prémios que já são conhecidos na China. Segundo o Business Insider, os cidadãos chineses podem ser impedidos de viajar de avião em voos domésticos e de adquirem bilhetes de primeira classe em comboios face ao seu mau comportamento. Fumar em áreas para não fumadores ou tentar viajar sem bilhete também dá direito a punições.

Comportamentos indevidos poderão também travar os pais na hora de matricularem os seus filhos nas melhores instituições do ensino secundário e do ensino superior.

Indivíduos que são considerados não confiáveis poderão também ser proibidos de trabalhar em organismos públicos e grandes bancos, enquanto os homens que fugirem ao serviço militar deverão ser impedidos de entrar nos melhores hotéis do país.

Já os cidadãos que obtiverem as melhores avaliações podem ver agilizadas as viagens para a Europa e reservar hotéis sem ter que efetuar previamente o pagamento.

Lista negra para empresas

Passear o cão sem trela ou não impedir o mau comportamento de um animal doméstico pode, por sua vez, dar origem à retirada do seu bicho de estimação, como tem acontecido na cidade de Jinan, no leste da China.

Uma má conduta dá também direito a ter o nome numa lista negra, perante a qual as empresas são incentivadas a consultar na altura do recrutamento.

Espalhar informações falsas sobre terrorismo ou fake news, adquirir demasiados videojogos ou outras compras superflúas são alvo igualmente de punições. Já pelo contrário, uma avaliação positiva pode dar direito a privilégios em sites de relacionamentos e descontos na fatura de energia ou nas rendas das casas.

Segundo a mesma fonte, as avaliações são geridas por conselhos municipais ou por plataformas de tecnologia privadas. Mas a ideia que norteia este sistema é comum: “manter a confiança é glorioso e quebrar a confiança é vergonhoso”, como defende o governo de Pequim.