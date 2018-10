Khashoggi. Turquia vai pedir outra busca conjunta na residência do cônsul-geral da Arábia Saudita em Istambul

A equipa de turcos que investiga o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi vai apresentar ao procurador-geral da Arábia Saudita um dossiê com 150 páginas e solicitar outra busca conjunta na residência do cônsul-geral do reino em Istambul. A informação é avançada pela Al Jazeera, que cita uma fonte turca.

O procurador-geral saudita Saud al-Mojeb encontra-se esta segunda-feira com o procurador público de Istambul, Irfan Fidan, para discutir as últimas descobertas sobre o caso de Khashoggi, que foi assassinado no consulado a 2 de outubro. A sua deslocação à Turquia acontece numa altura em que Ancara sugere que há falta de cooperação por parte dos sauditas e alegadas tentativas de destruição de provas.

Uma fonte do gabinete do procurador, que falou à Al Jazeera sob a condição de anonimato, Fidan vai pedir a al-Mojeb que seja feita uma outra busca conjunta na residência do cônsul-geral. Quando os investigadores turcos entraram no edifício em meados de outubro, não foram autorizados a fazer buscas em três salas que tinham sido trancadas pelos sauditas, revela a fonte.

A polícia também não foi autorizada a investigar um poço de 20 metros de profundidade localizado no jardim da residência. Os sauditas não permitiram que os investigadores turcos chamassem uma equipa de bombeiros, tendo a busca terminado com a recolha de apenas algumas amostras de água.

Numa conversa telefónica com o consulado, Khashoggi é convidado a deslocar-se lá

O dossiê turco, que será apresentado ao procurador-geral saudita na reunião desta segunda-feira, inclui entrevistas com 45 funcionários do consulado. Segundo a fonte, o documento também identifica quatro pessoas como as principais suspeitas do assassínio de Khashoggi, apesar de só revelar o nome de três delas: o cônsul-geral saudita Mohammed al-Otaibi, o especialista forense Saleh al-Tubaiqi e Maher Abdulaziz Mutreb. Este último fazia parte da equipa de 15 membros de agentes sauditas que entraram e saíram de Istambul no dia do desaparecimento do jornalista.

A quarta pessoa que será apresentada como principal suspeita é um “colaborador local” não identificado que, segundo Riade, recebeu o corpo de Khashoggi para se desfazer dele. Além de provas da cena do crime e imagens de videovigilância de veículos diplomáticos sauditas, o dossiê também inclui as quatro conversas telefónicas entre o jornalista e funcionários do consulado antes da sua visita. Numa delas, Khashoggi é convidado a deslocar-se ao consulado, revela a mesma fonte.

O procurador saudita deve apresentar as declarações dos 18 suspeitos presos na Arábia Saudita relacionados com a morte do jornalista. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já insistiu que os suspeitos deviam ser julgados na Turquia, uma vez que se tratou de um homicídio político premeditado e executado em solo turco. Contudo, o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir, disse que os suspeitos seriam julgados no reino e que a investigação levaria tempo.