Irlanda reelege Presidente Higgins e vota para retirar proibição da blasfémia da Constituição

A Irlanda reelegeu o Presidente Michael D. Higgins para um segundo mandato e votou este fim de semana para retirar a proibição da blasfémia da Constituição do país. Higgins venceu facilmente, com perto de 56% dos votos, apesar da recuperação assinalável de uma celebridade que estava entre os seus cinco adversários.

A reeleição do atual Presidente, um posto em grande parte cerimonial com poderes constitucionais raramente invocados, nunca esteve realmente em perigo. Contudo, nas últimas duas semanas, Peter Casey, que fazia parte do programa de televisão “Dragon’s Den”, viu o seu apoio passar dos 2% para os 23%.

Casey era um dos três elementos do programa que concorriam à eleição presidencial. Todos eles argumentavam que a experiência como empresários os ajudaria a fazer um melhor trabalho do que Higgins, um académico, poeta e antigo deputado do Partido Trabalhista.

No discurso de vitória no Castelo de Dublin, o Presidente reeleito disse no sábado que as pessoas escolheram “a esperança” e não “a exploração da divisão ou do medo”.

Até a Igreja considerava a cláusula da blasfémia “obsoleta”

Quanto à votação sobre a blasfémia, cerca de 65% dos eleitores votaram pela abolição da proibição constitucional. Foi uma votação mais simbólica do que outra coisa, uma vez que nunca ninguém foi processado por blasfémia na Irlanda moderna. No entanto, grupos de direitos humanos defendem que a existência da proibição foi usada por Governos repressivos para conseguirem apoio.

De acordo com a lei atual, “a publicação ou expressão de uma matéria blasfema, sediciosa ou indecente é uma ofensa punível”. No período que antecedeu a votação, até a Igreja Católica afirmou que a cláusula constitucional era “em grande medida obsoleta”.