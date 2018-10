Grupos muçulmanos angariam fundos para vítimas do massacre em sinagoga de Pittsburgh

Depois do massacre numa sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia, que resultou na morte de 11 pessoas, dois grupos muçulmanos juntaram-se para angariar dinheiro para as vítimas do ataque.

A campanha foi lançada na plataforma de crowdfunding “LaunchGood”, focada na comunidade muçulmana em todo o mundo, com o objetivo de angariar 25 mil dólares (cerca de 22 mil euros) mas entretanto esse valor já foi ultrapassado e está agora nos 115 mil dólares (cerca de 100 mil euros).

“Queremos responder ao mal com o bem, tal como a nossa fé nos ensinou, e enviar uma mensagem de compaixão através da ação. Nenhum dinheiro trará de volta os que partiram, mas tencionamos atenuar de alguma forma a dor daqueles que viram familiares partir”, lê-se na página da campanha criada pelos grupos Celebrate Mercy e MPower Change.

O dinheiro será transferido para o Centro Islâmico de Pittsburgh, que o distribuirá depois pelas famílias afetadas pelo massacre e que precisam de tratamento médico ou de pagar as despesas dos funerais.

O autor do massacre ocorrido no sábado passado foi acusado de 29 crimes federais, entre eles o de obstrução à crença religiosa e uso de armas de fogo. Rob Bowers, assim foi identificado, entrou na sinagoga e disparou de forma indiscriminada contra todas as pessoas que ali se encontravam enquanto apelava e gritava à morte de todos os judeus no mundo.

Na Internet, a polícia viria depois a encontrar vários indícios do seu antissemitismo extremo.