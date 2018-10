Grã-Bretanha vai cunhar moeda de 50 pence para comemorar o Brexit

As negociações do Brexit podem estar uma confusão no momento em que a data fatífica se aproxima a passos velozes. No entanto, os partidários do abandono da UE acabam de conseguir uma vitória. Após uma campanha pública que recolheu, entre outros, os apoios de tablóides como o The Sun, o governo concordou em emitir uma moeda comemorativa da ocasião. No valor de 50 pence.

Embora esse valor equivalha apenas a 0.562766 euros, o Sun considerou que se trata de "um gesto duradouro para marcar o Brexit como um marco nacional"- um marco pelo qual o jornal fez intensa campanha ao longo de anos. A moeda agora anunciada é portanto uma "vitória" para ele, segundo ele próprio nota.

Uma deputada trabalhista, Rupa Huq, concorda que a moeda é um símbolo adequado. Representa na perfeição "o encolher da libra e da estatura nacional no palco mundial. Também é muito maior do que o dividendo do Brexit, e perfeita para desviar de uma data de más notícias económicas", disse Huq.

Na internet as piadas não tardaram a surgir, em avalanche. A moeda estará disponível a partir de 29 de março, dia em que o Brexit finalmente se concretiza.

Na verdade, edições especiais da moeda de 50 pence já foram emitidas antes, em 1973 e 1998, para comemorar a adesão do país à então CEE e o ano em que o país deteve a respetiva presidência. O valor da moeda é que desceu desde então...