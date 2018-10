Fim da mudança de hora na Europa deve ser adiada, diz ministro austríaco

O ministro dos transportes austríaco, Norbert Hofer, acha que 2019 é demasiado cedo para acabar com as duas mudanças de hora anuais na União Europeia. Falando num encontro com os seus homólogos em Graz, na Áustria, explicou que a mudança deve antes ter lugar em 2021, para proporcionar tempo de adaptação suficiente.

Segundo Hofer, os ministros estão de acordo sobre a conveniência de acabar com as mudanças horárias, até por razões de saúde, pois sabe-se que as alterações no ritmo diário têm efeitos biológicos. "Houve uma maioria de países a favor de acabar com as mudanças de horas", contou. "Três países mostraram-se cépticos e um estava preocupado que acabássemos com uma manta de retalhos de diferentes zonas horárias".

Entre outras entidades que têm exprimido preocupação contam-se as companhias aéreas, que têm de marcar os seus slots nos aeroportos europeus com ano e meio, dois anos de antecedência. Se o fim da mudança horária ocorresse já em 2019, até 70 dos vôos teriam potencialmente de ser cancelados, afetando uma percentagem igual de passageiros.

Para as companhias, o ideal seria manter o atual sistema. Não sendo isso possível, preferem que se adote o horário de verão, pois é nessa altura do ano que tem lugar a maioria dos voos. Também pedem que o horário seja idêntico em toda a Europa durante o ano todo.

Entre os ministros, a ideia de adiar o fim das mudanças horárias parece não estar a gerar muita resistência. De qualquer modo, só na próxima reunião com carácter formal, a 3 de dezembro, se ficará a saber algo de mais definido.