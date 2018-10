Eleição de Bolsonaro é retrocesso na vida política do Brasil, afirma Francisco Assis

O presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul, Francisco Assis, lamentou a eleição de Jair Bolsonaro, considerando que a significa "um grande retrocesso na vida política brasileira". "Lamento muito este resultado, é o meu ponto de vista. Julgo que o Brasil elegeu um péssimo Presidente da República", disse Francisco Assis à Lusa.

"O Brasil acaba de eleger para a Presidência da República um extremista de direita com um discurso racista, misógino, de apelo constante à violência, um homem que passou a sua vida a enaltecer a ditadura militar", acrescentou o eurodeputado do Partido Socialista (PS).

Na opinião do presidente da delegação para as Relações com o Mercosul, a eleição de Jair Bolsonaro resulta de um "falhanço" numa união dos democratas. "Julgo que também houve aqui um falhanço porque havia uma obrigação de todos os democratas se terem unido nesta segunda volta em torno da candidatura de Haddad, e o comportamento de algumas personalidades da vida política brasileira foi muito desapontador desse ponto de vista", disse Assis.

O eurodeputado sublinhou a importância das relações entre a Europa e o Brasil. "Evidentemente que teremos de manter relações com o Brasil, como sempre mantivemos ao longo das múltiplas vicissitudes das nossas histórias, essas relações evidentemente têm de ser acauteladas", disse.

Assis sublinhou que há uma "preocupação" e "ansiedade" na Europa com os resultados.

"Há, neste momento, uma parte substancial da Europa que está muito preocupada com o que pode suceder aqui no Brasil, com a eleição de um homem com este perfil, desta natureza. Creio que todos os democratas europeus estão a olhar para o Brasil com preocupação e com ansiedade", afirmou o eurodeputado.

Jair Bolsonaro foi hoje eleito e sucede a Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.