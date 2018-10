“É provável” que ninguém tenha sobrevivido à queda do avião no Mar de Java

Passavam 13 minutos após a descolagem quando o Boeing 737 MAX 8 da Lion Air se despenhou no mar de Jacarta, na Indonésia. A bordo seguiam 189 pessoas (incluindo 20 funcionários públicos indonésios), no entanto as autoridades locais ainda não avançaram com qualquer número oficial de vitimas do acidente. “É provável” que não haja sobreviventes”, dizem as equipas de resgatte, citadas pela AFP.

A Lion Air é uma companhia aérea low-cost e o voo JT610 havia descolado de Jacarta, capital da Indonésia, com destino a Pangkal Pinang – a cerca de 800 quilómetros a norte. Às 6h30 (22h30 em Portugal), o avião despenhou-se. Minutos antes, o piloto tinha pedido autorização para regressar ao aeroporto de onde partira há pouco tempo.

“O aparelho pediu autorização para regressar à base depois de ter desaparecido dos radares”, disse Sindu Rahayu, diretor-geral do organismo de Transportes Aéreos indonésios.

Enquanto os trabalhos das equipas de busca e salvamento decorrem, as autoridades indonésias, refere o jornal “The Guardian”, recusam-se a apontar possíveis causas para o acidente. Entre outros objetos pessoais, já foram recuperados das águas do mar de Java malas, roupas, telemóveis, documentos pessoais.

O Boeing 737 MAX 8 é um dos mais recentes modelos da companhia aérea – estava em uso apenas há dois meses. A administração da Lion Air referiu que no domingo à noite foi reportado um “problema técnico”, mas à hora do voo, tudo estava pronto e em condições para voar. “Este avião já tinha voado anteriormente de Denpasar para Jacarta. Deu-se conta de um problema técnico que foi resolvido de acordo com os procedimentos definidos”, disse Edward Sirait.

Segundo explica a CNN, o 737 MAX 8, é a versão mais recente do modelo 737, que começou a ser produzido em 1967. É descrito como a redefinição da eficiência das viagens aéreas e mais amiga do ambiente. A sua eficiência é entre 10% a 12% superior.

11 mil horas de voo

No total, o piloto e o copiloto tinham 11 mil horas de voo. Pouco tempo depois de ser sido confirmado o acidente, a Lion Air divulgou a identidade da tripulação: aos comandos estavam Bhavye Suneja e Harvino.

O piloto, pode ler-se no seu perfil na rede social profissional Linkedin, estava na Lion Air desde março de 2011. Suneja vivia em Jacarta, mas nasceu em Nova Deli, na Índia. Tinha seis mil horas de voo. Anteriormente, trabalhou como piloto na companhia Emirates. Sobre o copiloto, sabe-se pouco, apenas que tinha cinco mil horas de voo.

A tripulação era composta por outras seis pessoas.

Desaparecimento repentino

A página de internet da Flightradar, que regista o percurso dos voos, mostra num mapa a trajetória da aeronave em direção a sudoeste, um desvio para sul e depois para nordeste antes de desaparecer repentinamente sobre o Mar de Java, não muito longe da costa.

A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático de 17.000 ilhas e ilhotas, é altamente dependente de ligações aéreas, sendo que os acidentes são comuns.

Em agosto, uma criança de 12 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou oito pessoas numa área montanhosa da remota província de Papua (leste). Em dezembro de 2016, 13 pessoas morreram quando um avião militar se despenhou perto de Timika, outra região montanhosa de Papua. Em agosto de 2015, um ATR 42-300 da companhia aérea indonésia Trigana Air, que transportava 49 passageiros e cinco tripulantes, todos indonésios, caiu nas Montanhas Bintang. Nenhum sobrevivente foi encontrado.