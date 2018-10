Brasil. Marine Le Pen deseja boa sorte a Bolsonaro

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, desejou esta segunda-feira “boa sorte” ao presidente eleito do Brasil, sublinhando que Jair Bolsonaro terá de “restabelecer a situação económica, a segurança e democracia” do seu país.

"Os brasileiros acabaram de castigar a corrupção generalizada e a criminalidade aterrorizante que prosperou durante os governos da extrema esquerda", disse inicialmente Le Pen, numa primeira mensagem na sua conta no Twitter sobre o resultado da eleição presidencial.

Numa segunda mensagem, a presidente do Grupo Nacional (RN, ex-Frente Nacional) desejou "boa sorte ao presidente Bolsonaro”, sublinhando que ele terá de “restabelecer a situação económica, de segurança e democrática muito comprometida do Brasil"

O tesoureiro do RN, Vallerand de Saint Just, numa entrevista concedida à estação France Info, criticou o tratamento que foi dado a Bolsonaro nos media franceses, como um candidato de extrema direita, racista e homofóbico.

"Eu não acredito em tudo o que a imprensa francesa relata sobre Bolsonaro e sobre o Brasil", disse Saint Just, que lembrou que o futuro presidente brasileiro foi eleito sete vezes deputado e que agora obteve 55% dos votos na segunda volta das presidenciais”.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).