Bombista suicida faz-se explodir e fere nove pessoas no centro de Tunes

Mulher fez-se explodir no centro da capital da Tunísia. Ainda não há informações sobre vítimas deste atentado

Uma mulher fez-se explodir esta segunda-feira em Tunes, numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade, segundo informou a rádio estatal da Tunísia.

As primeiras informações do Ministério do Interior tunisino dão conta de pelo menos 9 feridos, entre os quais 8 polícias e um civil.

A mulher-bomba terá usado uma granada de mão contendo pequenas quantidades de explosivos, segundo informações divulgadas pela rádio estatal.

A explosão ocorreu na avenida Habib Bourguiba, que atravessa o centro da capital, adianta a agência de notícias Reuters. Esta zona é muito patrulhada por agentes da autoridade devido à proximidade de edifícios governamentais.

A BBC avançou desde a primeira hora, citando testemunhas no local que afirmavam que o ataque suicida aconteceu perto de vários agentes policiais. Nas primeiras imagens publicadas nas redes sociais pode ver-se a presumível autora do atentado - uma mulher com véu, que vestia calças pretas, uma camisola rosa e um casaco escuro e curto. Esta mulher terá morrido durante o ataque.