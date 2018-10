Berlim disponível para manter “boa cooperação” com o Brasil

O Governo alemão mostrou-se esta segunda-feira disponível para manter a "boa cooperação com o Brasil" após a vitória do candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, destacando que se trata de um país muito importante para a Alemanha.

"O Brasil é o maior país da América Latina e um parceiro de grande relevância para a Alemanha", declarou o porta-voz do Governo, Steffen Seibert, mostrando-se cauteloso quanto a uma análise da vitória eleitoral de Bolsonaro.

O líder de extrema-direita foi eleito "com mais de 55% dos votos", continuou o porta-voz da chanceler Angela Merkel, acrescentando que o Governo "tomou nota" dessa vitória.

A chanceler ainda não felicitou Bolsonaro, respondeu Seibert depois de questionado sobre se Merkel já tinha contactado o Presidente eleito e recordando que este assumirá o cargo em janeiro do próximo ano.

"Avaliaremos o novo Governo do Presidente em função da sua atuação quando entrar em funções", insistiu o porta-voz governamental.

A Alemanha considera o Brasil como um "parceiro privilegiado" desde os tempos de Dilma Rousseff na presidência do país sul-americano, o que implica manter regularmente encontros intergovernamentais.

Jair Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.