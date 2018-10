Avião indonésio cai no Mar de Java com 188 pessoas a bordo

Avião da Lion Air, uma companhia de aviação 'low cost' indonésia desapareceu do radar poucos minutos depois de descolar do aeroporto de Jacarta

As autoridades indonésias informaram nesta segunda-feira que um avião da companhia aérea Lion Air caiu no Mar de Java, com 188 pessoas a bordo, 13 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta. "O acidente foi confirmado", disse o porta-voz das equipas de emergência, Yusuf Latif, num momento em que decorrem operações de busca e salvamento.

O avião seguia da capital indonésia para Pangkal Pinang, na ilha de Samatra, num voo que tinha uma duração prevista de uma hora. O avião Boeing 737-800, da companhia aérea de 'low cost' Lion Air, partiu de Jacarta por volta das 6h20 de hoje (22h20 de domingo em Lisboa).

A página de internet da Flightradar, que regista o percurso dos voos, mostra num mapa a trajetória da aeronave em direção a sudoeste, um desvio para sul e depois para nordeste antes de desaparecer repentinamente sobre o Mar de Java, não muito longe da costa.

A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático de 17.000 ilhas e ilhotas, é altamente dependente de ligações aéreas, sendo que os acidentes são comuns.

Em agosto, uma criança de 12 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou oito pessoas numa área montanhosa da remota província de Papua (leste). Em dezembro de 2016, 13 pessoas morreram quando um avião militar se despenhou perto de Timika, outra região montanhosa de Papua.

Em agosto de 2015, um ATR 42-300 da companhia aérea indonésia Trigana Air, que transportava 49 passageiros e cinco tripulantes, todos indonésios, caiu nas Montanhas Bintang. Nenhum sobrevivente foi encontrado.

[Notícia atualizada às 4h19]