Projeções. Coligação de Merkel perde e extrema-direita entra no parlamento de Hesse

A confirmarem-se as projeções, trata-se do pior resultado da CDU na região desde 1966. Os sociais-democratas do SPD, o outro parceiro da coligação governamental, deverão conquistar 19,8% dos votos, resultado que representa menos 10,9 pontos do que nas eleições anteriores

Os partidos da coligação governamental da Alemanha deverão sofrer quedas importantes nas eleições regionais em Hesse, enquanto o partido de extrema-direita passará a ter representação no parlamento regional, segundo projeções ao fecho das urnas. Segundo as projeções das cadeias de televisão públicas ARD e ZDF ao fecho das urnas, a União Democrata Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, vence as eleições com 27% a 28% dos votos, mas perde quase 11 pontos relativamente às eleições de 2013.

A confirmarem-se as projeções, trata-se do pior resultado da CDU na região desde 1966. Os sociais-democratas do SPD, o outro parceiro da coligação governamental, deverão conquistar 19,8% dos votos, resultado que representa menos 10,9 pontos do que nas eleições anteriores.

Com uma votação entre 12% a 13%, o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) consegue entrar no parlamento regional de Hesse, o único dos 16 do país onde ainda não tinha representação. Os Verdes, que na legislatura anterior integraram a coligação com a CDU neste estado, deverão conseguir 20% dos votos, registando uma subida de quase nove pontos. As projeções apontam subidas ligeiras de 1,4 e 2,2 pontos para os partidos Esquerda (6,6%) e Liberais (7,2%)

Numa primeira reação, o primeiro-ministro de Hesse, Volker Bouffier, disse que se trata de uma "perda dolorosa" de votos, que será encarada com muita seriedade. Bouffier considerou, por outro lado, que o resultado das eleições em Hesse foi muito influenciado pelas clivagens na coligação governamental a nível nacional.