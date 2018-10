Brasil. Bolsonaro espera "vitória" e Haddad um "grande resultado"

Jair Bolsonaro votou no Rio de Janeiro sob forte escolta de segurança e foi aclamado pela multidão que lhe chamou "mito" e gritou por "presidente", durante cerca de 30 segundos, quando o candidato saiu do edifício onde exerceu o seu direito de voto. O concorrente do PT, Fernando Haddad, que está a tentar recuperar a desvantagem, votou mais tarde numa escola na zona sul de São Paulo - sem tanto aparato de segurança - e também foi aplaudido por apoiantes com flores e guarda-chuvas coloridos que, segundo a Folha de São Paulo, cantavam e gritavam palavras de ordem de apoio ao 'petista'.

Depois de votar, ao ser questionado sobre sua expectativa, Bolsonaro respondeu: "O que eu vi nas ruas ao longo dos últimos meses: vitória." Momentos antes, no hotel paulista onde está hospedado, citado pelo Globo, Haddad já tinha feito um apelo: "Espero que as pessoas compreendam que hoje é um dia de paz, é um dia em que as pessoas vão para as urnas, votam de acordo com a consciência. Espero que todos tenham um dia tranquilo e possam ir às urnas em paz, sem temores, sem ameaças, possam festejar a democracia. É uma luta de uma geração inteira. A luta em defesa das liberdades".

Apesar de estar com uma grande desvantagem nas sondagens, Haddad ainda se confessou esperançado em ter um bom resultado, mas não falou de vitória: "Sinto nas ruas do Brasil muita militância cidadã, cidadãos comuns indo às ruas para defender o Brasil e a democracia", afirmou o 'petista'. "Estamos com uma forte tendência de alta, estou muito esperançoso de que vamos ter um grande resultado hoje à noite", rematou.

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro tem-se mantido sempre à frente nas sondagens para a segunda volta das Presidenciais brasileiras, ainda que a perder terreno. A última dá-lhe 55%, contra 45% de Haddad, uma diferença de 10 pontos, mas que chegou a ser de 18 pontos percentuais nos últimos quinze dias. Numa análise publicada na “Folha de São Paulo”, dois diretores da empresa de sondagens Datafolha justificam o favoritismo de Bolsonaro, mesmo com uma queda significativa na última semana, com “o pior desempenho do PT”.

Os especialistas da Datafolha dizem que a esperança de Haddad alicerça-se não só na queda contínua de Bolsonaro mas também no facto de a taxa de entrevistados sem candidato ser maior do que nas outras eleições. "Cerca de um quarto não descarta a possibilidade de voto útil" que, na avaliação que fazem, teria uma "maior prababilidade de migração para o petista. A rejeição ao candidato do PSL é maior tanto entre os indecisos quanto entre os que pretendem votar em branco ou anular o voto".

“Desde a eleição de Dilma em 2010, o PT vem perdendo espaço para os adversários junto dos brasileiros. Lula foi eleito com 61% dos votos válidos tanto em 2002 como em 2006, taxa que caiu para 56% com a ex-presidente em 2010 e para 52% na reeleição da petista, em 2014.”

Nas últimas horas de campanha, a desejada “virada” com que sonham os apoiantes do PT sofreu um contratempo. Ciro Gomes — o candidato do Partido Democrático Trabalhista que foi o terceiro mais votado na primeira volta, com mais de 13 milhões de votos — não endossou o seu apoio a Haddad.

Adriano Machado / Reuters

Pilar Olivares / Reuters

No Brasil, já se vota no Brasil nas Presidenciais mais dramáticas da história da jovem democracia brasileira. As assembleias de voto abriram às 8 horas de cada estado — o Brasil tem quatro fusos horários — o que corresponde às 11 horas em Portugal Continental em relação à costa Leste. Para além do próximo Presidente do país, cerca de 147 milhões de brasileiros estão convocados para escolher também os governadores de 13 estados (incluindo Rio de Janeiro e São Paulo) e do Distrito Federal (cuja capital é Brasília).

Na corrida para o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (do Partido Social Liberal) e Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores) são os sobreviventes de uma primeira volta com 13 candidatos e os grandes protagonistas de um ato eleitoral que dividiu o Brasil como nunca antes: o primeiro, pelo seu discurso extremista de direita e segregacionista, bem como pelo fantasma que personifica um eventual regresso do Brasil à ditadura militar. O segundo por ser visto como o herdeiro de Lula da Silva e de uma governação corrupta e por uma era de grande insegurança no país, que obrigou à presença do exército nas ruas do Rio de Janeiro.

Urnas eletrónicas por terra, mar e ar

O encerramento das assembleias de voto está previsto para as 17 horas de cada estado. O último a terminar de votar será o Acre (menos cinco horas do que Lisboa), no noroeste. Isto significa que os primeiros resultados parciais só começarão a ser divulgados às 19 horas de Brasília (22 horas em Lisboa).

Bruno Kelly / Reuters

Num momento histórico — e muito tenso — para o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não entrou em festas e inviabilizou a possibilidade de “selfies” no interior das cabines de voto. Aos eleitores está proibida a utilização de telemóveis, tablets, máquinas fotográficas e de vídeo e quaisquer outros dispositivos de comunicação nas secções de voto.

Inversamente, o TSE permite que durante a jornada eleitoral qualquer brasileiro continue em campanha, desde que de forma individual e silenciosa e expressa “exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos”. Adivinha-se, pois, um combate político até ao último minuto de votação.