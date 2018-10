Bolsonaro vence em Lisboa com uma vantagem de 30 pontos sobre Haddad

Jair Bolsonaro foi o vencedor das eleições realizadas em Lisboa, de acordo com o jornal digital Observador. Nas 27 mesas de voto abertas para acolherem os votos dos cidadãos brasileiros que quiseram votar em Portugal, Bolsonaro obteve 4465 votos contra 2471 alcançados por Fernando Haddad.

Bolsonaro conquistou a vitória em todas as mesas de voto disponibilizadas na capital portuguesa. Num total de 6836 votantes, o candidato do PSL teve, assim, uma clara maioria de 65%, com uma vantagem de 30 pontos sobre o seu opositor do PT.

João Porfírio, fotógrafo do Observador, registou o momento em que os resultados da votação em Lisboa foram afixados à porta da Faculdade de Direito da capital portuguesa.