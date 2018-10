Atirador de Pittsburg acusado de crime de ódio. Vítimas já foram identificadas

O autor do massacre da sinagoga Árvore da Vida está acusado de 29 crimes, entre os quais o crime de ódio, obstrução de crença religiosa, uso de armas de fogo e assassinato.. Em conferência de imprensa, este domingo, o procurador-geral do oeste da Pensilvânia, Scott Brady, Robert Bowers, de 46 anos, proferiu declarações anti-semitas durante o ataque, afirmando o seu “desejo de matar judeus” e utilizado mesmo a palavra “genocídio”.

O atirador, que só se rendeu após ter sido atingido por vários tiros, será ainda o autor de vários posts contra o povo judeu nas redes sociais, dias antes do massacre que este sábado deixou em choque a comunidade judaica de Squirrel Hill, uma zona residencial histórica do oeste de Pittsburg e os EUA. Robert Bowers, residente em Baldwin, uma zona suburbana local, atuou sozinho, segundo o FBI.

Segundo a Liga Anti-Difamação, uma organização não governamental internacional, com sede nos EUA, o massacre de ontem foi o mais mortal da história dos EUA contra a comunidade judaica. Além das 11 vítimas mortais, outras seis ficaram feridas, entre as quais três agentes do cerco à sinagoga. De acordo com a CNN, os corpos já foram entregues às famílias pelo departamento de Medicina Legal, contando-se entre as vítimas mortais, com idades entre os 54 e os 97 anos, dois irmãos e um casal de octogenários.

O mayor de Pittsburg, Bill Peduto, garantiu que a comunidade local está unida na dor e ajudará as famílias enlutadas a ultrapassar o mais negro dia da história da cidade. “Estes alegados crimes são condenáveis e absolutamente repugnantes à luz dos valores da nossa nação. Portanto, o Departamento de Justiça irá pedir acusações de crime de ódio e outros contra o autor do atentado, incluindo acusações que podem levar à pena de morte “, anunciou o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, em comunicado.