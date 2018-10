Twitter faz mea culpa por não ter alertado para as ameaças de bombas feitas por Cesar Sayoc

A ex-secretária de imprensa do Congresso Rochelle Ritchie afirma ter alertado o Twitter para os tweets feitos por Cesar Sayoc, dias antes do envio dos engenhos explosivos, através de uma conta que revelava imagens e mensagens perturbadoras. O Twitter já veio lamentar ter falhado o alerta e não ter agido, justificando que apesar de a mensagem ser alarmante “não foi considerada violadora dos regulamentos do Twitter contra comportamentos abusivos”.

“Abraça bem apertado aqueles que amas de cada vez que saíres da tua casa”, escreveu Sayoc no tweet com a fotografia de Ritchie e a reprodução de uma notícia com a história da morte de uma adolescente. Rochelle Ritchie reportou o incidente à empresa proprietária da rede social, que respondeu que iria analisar o caso, mas acabou por considerar que a situação não violava as regras.

Sayoc, apoiante de Donald Trump, foi detido esta sexta-feita, no parque de estacionamento de uma loja de componentes para automóveis, na Florida, tendo as autoridades revelado tratar-se de um homem de 56 anos com um já extenso registo criminal. “Hey@Twiiter recordas quando denunciei o tipo que me fez ameaças depois de eu ter aparecido na FoxNews e vocês terem respondido que não tinham achado as ameaças sérias. Adivinhem quem é o tipo que tem enviado as bombas para altas individualidades políticas!!!”, escreveu posteriormente a antiga secretária do Congresso, segundo um artigo do Business Insider.

Ontem, a conta de Sayoc foi suspensa da rede social, tendo o Twiiter assumido agora que cometeu um erro ao não levar a sério o alerta: “O tweet viola claramente as nossas regras e devia ter sido removido. lamentamos profundamente o nosso erro.”. A rede social liderada por Jack Dorsey adianta estar a investigar o que aconteceu e irá continuar a trabalhar para melhorar a forma de lidar com os alertas feitos pelos utilizadores do Twiiter: “Queremos que o Twiiter seja um espaço onde as pessoas se sintam seguras, e sabemos que temos muito trabalho a fazer”.

De acordo com o Business Insider, o Twiiter e outras redes sociais têm vindo a ser criticados pela falta de regulação firme das suas plataformas, desregulação que permite a grupos de franjas políticas e utilizadores a divulgação de 'fake news', discursos de ódio e outros conteúdos perigosos. Apesar da pressão pública, os responsáveis das redes socais, como Jack Dorsey, mantêm-se pouco sensíveis em arrepiar caminho: “Ceder à pressão externa significa prestar um serviço direcionado pelos nossos pontos de vista. Isso não somos nós”, alega o diretor do Twitter.