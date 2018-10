Trompetista pode praticar em casa, decide supremo tribunal alemão

Uma querela entre vizinhos por causa de barulho parece um assunto de importância insuficiente para justificar uma decisão da instância judicial de topo na Alemanha. Mas acaba de acontecer. O Supremo Tribunal Federal (BHG) entendeu que um trompetista profissional tem o direito de praticar em casa. Os vizinhos tinham alegado que o barulho os incomodava ao ponto de lhes causar danos substanciais, mas o tribunal achou que, dentro de limites razoáveis, se justificava um mínimo de sacrifício.

A música, disseram os juízes, "pode ser de importância considerável para maximizar o apetite pela vida e intensificar a vida emocional", promovendo o desenvolvimento das pessoas. Em suma, é "uma atividade de lazer aceitável e convencional". Claro que o direito à paz e à tranquilidade também é importante. Assim, o tribunal indicou uma solução de compromisso: duas ou três horas de prática por dia durante a semana, uma ou duas horas ao fim de semana.

Sendo o instrumento aquele que é - o trompete tem um som particularmente estridente - é provável que os vizinhos do artista não fiquem satisfeitos. Mas pelo menos o vizinho deverá deixar de praticar o dia inteiro, como fazia antes. De qualquer modo, o seu caso - que teve a primeira decisão judicial em 2015 - é um de muitos do género que ocupam os tribunais alemães. Segundo a emissora Deutsche Welle, só num ano (2015) houve doze mil processos interpostos contra vizinhos, entre os quais 74 por cento tiveram a ver com barulho.

Depressão, insónia e pesadelos estão entre os efeitos alegados. Sabendo-se que a qualidade do sono tem forte relação com a longevidade - ainda recentemente esse ponto foi reiterado numa conferência internacional em Portugal - e tendo os alemães uma consciência ambiental bastante desenvolvida, não admira que esse tipo de processos surja com frequência.