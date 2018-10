Respirar mata sete milhões de pessoas por ano. Poluição é o 'novo tabaco'

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a poluição do ar está a provocar a morte a sete milhões de pessoas todos os anos e a afetar a qualidade de vida de muitos milhões de outras pelo simples ato de respirar. O ar tóxico provocado pela poluição, que o etíope Tedros Adhanom titula de “novo tabaco”, tem o impacto profundo sobretudo na saúde na população infantil.

“O mundo está a transformar-se numa sala de fumo", refere num artigo publicado no 'The Guardian' Tedros Adhanom, alertando que ao ar tóxico “não escapa ninguém, nem ricos nem pobres”. O diretor-geral da OMS desde julho de 2017 defende que a poluição do ar que respiramos é uma questão de emergência de saúde silenciosa, coberta por um “manto de complacência mundial”.

Tedros Adhanom estima que 90% da população mundial sofre com a poluição, estando na hora de agir com ações urgentes ao problema de saúde público. Na primeira conferência sobre poluição do ar, que terá lugar em Genebra na próxima semana, o diretor-geral da OMS espera que os países presentes assinem novos compromissos de prevenção para prevenir a poluição do ar.

Bebés e crianças são alvos de risco

Bebés e crianças são os alvos de risco, sustenta ainda Maria Neira, diretora da OMS da saúde pública e ambiente, calculando que 300 milhões de menores habitem em zonas de fumos tóxicos seis vezes superiores aos internacionalmente recomendáveis: “Todos nós somos afetados pela poluição, mas as crianças são a população mais vulnerável”, refere Maria Neira, que sublinha que os especialistas alertam para a ligação do ar tóxico e os crescentes problemas de respiração, cancro e danos mentais.

“Temos de nos questionar o que estamos a fazer pelas crianças, e a resposta, temo, é assustadora: estamos a poluir o seu futuro, o que é uma preocupação para todos nós”, conclui, a responsável pelo ambiente da OMS, enquanto Tedros defende que um ambiente limpo é a única condição importante para assegurar a saúde no presente e futuro.

“Limpar o ar que respiramos, permite-nos prevenir ou pelo menos reduzir os grandes riscos de saúde”, sublinha, Tedros Adhanom, adiantando que a OMS está a trabalhar não só para ajudar os pacientes atuais, mas também a trabalhar em políticas de saúde que impeçam a utilização de energia fóssil: “Nenhuma pessoa, grupo, região ou país pode resolver o problema isoladamente”, diz, frisando a necessidade de compromissos fortes e da colaboração de todos.

No Reino Unido, a maioria das áreas urbanas tem níveis de poluição do ar ilegais, mas os últimos planos do governamentais nesta matéria revelam que a qualidade do ar tem vindo a piorar acima dos níveis previstos nos piores cenários. A nível global, apesar do número de fumadores terem diminuído, a poluição do ar tem provocado mais mortes do que o tabaco, provocadas por ataques cardíacos ou doenças pulmonares.