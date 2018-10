Oito mortos em sinagoga nos EUA. Atirador rendeu-se quase duas horas depois do cerco policial

Polícia de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos EUA, confirma que oito pessoas foram mortas num tiroteio que ocorreu, na manhã desta sábado, dentro de uma sinagoga local. Atirador rendeu-se após ter sido cercado pela polícia

A polícia da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, EUA, já deteve o atirador que, na manhã deste sábado, provocou a morte a oito pessoas, quando assistiam a uma cerimónia na Sinagoga Árvores da Vida. Durante o tiroteio pelo menos 12 pessoas terão ficado feridas, entre os quais três polícias, embora as autoridades locais não confirmem o seu estado.

As autoridades locais responderam em massa ao tiroteio na sinagoga de uma congregação judia conservadora, de acordo com meios de comunicação norte-americanos. A KDKA, estação de televisão local, e a CNN avançaram que o atirador rendeu-se, após ter sido cercado pela operação policial, tendo sido transportado para o Mercy Hospital.

As autoridades locais apelaram aos residentes para ficarem em casa, após a troca de tiros com o atirador. Os agentes terão sido recebidos com disparos e obrigados a usarem os veículos da polícia como escudo.

"É imperativo que os vizinhos da sinagoga Árvores da Vida se mantenham nas suas casas e se abriguem. Não saiam de casa agora. Não é seguro", avisou o comandante Jason Lando, da polícia de Pittsburgh.

[Notícia em atualização]