Não sabia escrever “Hillary”. O que tramou o homem que aterrorizou os EUA?

Uma única impressão digital recolhida numa bomba e vestígios de ADN em duas outras levaram os agentes do FBI rapidamente até Cesar Altieri Sayoc Jr., o único detido suspeito de ter enviado 14 bombas, pelo correio, a personalidades críticas do Presidente Donald Trump.

Segundo o jornal “The New York Times”, contribuiu também para colocar a mira sobre Sayoc o facto de as redes sociais do detido repetirem um erro ortográfico presente num dos pacotes — “Hilary Clinton”, e não Hillary.

Acérrimo defensor de Trump, Sayoc, de 56 anos, estava registado no Partido Republicano. As janelas da sua carrinha branca, onde parecia viver, estavam tapadas com autocolantes de apoio ao Presidente e outros em que figuras democratas ou críticos de Trump surgiam com alvos na cara. Mas nunca ninguém valorizou eventuais tendências extremistas — nem de outro tipo, já que Sayoc tinha antecedentes criminais, desde 1991, que incluem ameaça à bomba.

Segundo a CNN — protagonista num desses autocolantes —, horas antes de ser apanhado, ele tinha estado a pôr música num clube de trip-tease, na Florida. Havia dois meses que, quatro vezes por semana, era ele o DJ de serviço. “Era um tipo porreiro”, testemunhou Stacy Saccal, gerente do Ultra Gentlemen's Club, de West Palm Beach, citada pela CNN. “Dizia piadas, era engraçado.”

56 de vida. 58 na prisão?

Sayoc foi detido na sexta-feira, cerca das 11 da manhã, no exterior de uma oficina de reparação de carros, em Plantation, Flórida. Nesse dia, era notícia a descoberta de quatro bombas enviadas a outras tantas figuras associadas ao Partido Democrata. Na véspera, os visados tinham sido o ator Robert de Niro e o ex-vice-Presidente de Barack Obama, Joe Biden.

Na quarta-feira, Obama e Hillary Clinton estavam entre os visados de uma ameaça terrorista que começara na segunda-feira, com um pacote endereçado ao multimilionário George Soros. A caça ao homem começou de imediato e, segundo cálculos do jornal “The Washington Post”, durou cerca de 96 horas.

Ao todo, Sayoc terá enviado 14 bombas. Nenhuma delas detonou, o que o poupará a uma pena mais pesada. Com 56 anos, corre o risco de passar 58 na prisão. É acusado de cinco crimes, entre os quais transporte de explosivo entre estados, envio ilegal de explosivos, ameaça a um ex-Presidente.