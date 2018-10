Israel condena ataque “anti-semita horrendo” a sinagoga nos Estados Unidos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou neste sábado o ataque a uma sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em que terão morrido várias pessoas num tiroteio.

"Fiquei destroçado e horrorizado por este ataque assassino de hoje na sinagoga de Pittsburgh", disse Netanyahu numa mensagem de vídeo partilhada no Twitter pouco depois do ataque, que terá matado pelo menos duas pessoas e ferido seis.

Netanyahu acrescentou que Israel está de luto com as famílias das vítimas.

"Estamos com a comunidade judaica de Pittsburgh. Estamos com o povo norte-americano nesta brutalidade antissemita horrenda. Rezamos pela rápida recuperação dos feridos", disse na mensagem, difundida em inglês e hebraico.

A polícia identificou o atirador da sinagoga como sendo Robert Bowers, de 40 anos, segundo informação avançada pela agência de notícias Associated Press, citando fonte não identificada da investigação. Segundo as autoridades, o homem disparou sobre os participantes numa cerimónia de atribuição de nome a um bebé, na manhã de sábado, na congregação "Tree of Life", em Pittsburgh.

Pelo menos duas pessoas morrerarm e seis ficaram feridas, incluindo quatro polícias. Alguns 'media' norte-americanos avançaram que entre quatro e sete pessoas terão morrido no tiroteio. O Presidente norte-americano já disse, contudo, que o balanço deverá ser "mais devastador" do que inicialmente previsto.