FBI avança que suspeito de ter matado 11 pessoas atuou sozinho

Quatro agentes da autoridade ficaram feridos na operação de detenção do atirador que, esta manhã, entrou na sinagoga Árvore da Vida, ataque que fez 11 vítimas mortais e seis feridos. Wendell Hissrich, referiu à CNN que entre as vítimas não há crianças, tendo já sido identificado o autor dos disparos, ferido com vários tiros e transportado para o Mercy Hospital.

Robert Bowers, de 46 anos, sem antecedentes criminais, encontra-se com prognóstico reservado, suspeitando a autoridades que terá atuado sozinho. O agente especial do FBI responsável pela operação de detenção adiantou que na sinagoga foram encontradas uma carabina e três revólveres, tendo o atirador proferido declarações anti-semitas no o ataque. As autoridades acreditam que posts nas redes socais visando judeus serão da autoria de Bowers, razão pela qual a investigação está a seguir a pista de crime de ódio como a principal motivação do ataque.

A polícia desconhece, contudo, até ao momento, o motivo que levou Robert Bowers a atacar hoje a congregação de fiéis da sinagoga Árvore da Vida. “Estes incidentes ocorrido noutras cidades. Hoje o pesadelo bateu à porta de Pittsburg”, afirmou Hissrich. As autoridades locais acreditam que ainda hoje poderão apresentar as acusações.