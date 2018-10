Estados Unidos dizem que assassínio de Khashoggi “mina a estabilidade regional”

O secretário da Defesa dos EUA afirmou, este sábado, que o assassínio de Jamal Khashoggi “mina a estabilidade regional” e advertiu que Washington vai tomar medidas em resposta à morte do jornalista saudita. “Quando uma nação deixa de respeitar os padrões internacionais e a lei (...) mina a estabilidade regional”, disse James Mattis, durante uma conferência sobre segurança no Bahrain.

Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos EUA, e que escrevia, designadamente, no jornal “The Washington Post”, foi assassinado a 2 de outubro, durante uma deslocação ao consulado saudita em Istambul para tratar de documentação relativa ao seu casamento com uma cidadã turca.

Depois de terem negado, inicialmente, a morte do jornalista, as autoridades sauditas, sob pressão internacional, avançaram várias versões antes de declararem, na quinta-feira passada, que, com base em informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio de Khashoggi tinham agido de forma “premeditada”.