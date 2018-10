Dez meses depois, ainda a pergunta: quem matou Barry e Honey Sherman?

Barry e Honey Sherman gozavam de muita popularidade no Canadá e eram um dos casais mais ricos no país, reconhecido também pela filantropia, regularmente praticada e abrangente o suficiente para incluir doações multimilionárias a hospitais, escolas e inúmeras instituições de caridade. Presença assídua nos eventos destinados ao círculo privado que caracteriza as elites, a notícia da sua morte caiu por isso como uma bomba, em dezembro do ano passado, mais ainda pelos contornos que a acompanhavam e que explicavam estar em causa um crime.

Dez meses passados, essa continua a ser a única certeza. Barry, de 75 anos, fundador da farmacêutica Apotex, e a mulher, com 70, foram assassinados, em circunstâncias ainda por apurar, por alguém que a polícia não foi capaz de identificar e por um motivo desconhecido.

Existem os factos. O casal foi encontrado por um agente imobiliário que no dia 15 de dezembro acompanhava, a meio da manhã, dois potenciais clientes. A ampla moradia de cinco quartos, nove casas de banho, ginásio, sauna e até um ‘court’ - uma das mais vistosas da Old Colony Rd, em Toronto - estava à venda pelo facto de os donos pensarem mudar-se para uma nova residência, mais perto do centro da cidade

Era, na verdade, um projeto sobretudo de Honey, empenhada em construir a casa dos seus sonhos, e incluir o marido nas conversações com os arquitetos, com vista a decidir o projeto e a arrancar com as obras, num terreno já comprado.

SENTADOS LADO A LADO, AMBOS COM UM CINTO À VOLTA DO PESCOÇO

A descoberta macabra foi feita quando o agente imobiliário desceu até à piscina interior de que a casa também dispunha. Os dois corpos estavam no chão, lado a lado, o pescoço de cada um deles atado com um cinto de homem (um dos quais seria mesmo o que estaria a usar Barry), presos a uma barra metálica situada num dos extremos da piscina, aparentando a mulher ter sido agredida no rosto.

Barry estava sentado numa posição estranha, com as pernas estendidas, mas cruzadas ao nível dos tornozelos. Ambos de costas para a água, completamente vestidos, não havendo qualquer traço que permitisse, a olho nu, perceber há quanto tempo estariam mortos.

A cena de um crime tem sempre extrema importância. Os investigadores haveriam de mencionar que os elementos encontrados sugeriam um tipo de homicídio particularmente violento, com intenção clara de provocar sofrimento, mas também a denotar um ato pessoal, quase íntimo, com contornos que parecem próprios de um profissional.

Ainda assim, num primeiro momento a polícia inclinou-se para a hipótese de um caso de suicídio-homicídio, a colocar Barry no lugar do assassino. A teoria foi mesmo posta a circular, para grande ira dos quatro filhos do casal, que reagiram indignados, garantindo que nada fazia menos sentido e que tal hipótese era absolutamente inconsistente” com o perfil do pai.

Revoltados, insistiram com a polícia que o seu dever era “conduzir uma minuciosa, intensiva e objetiva investigação criminal”, resolvendo contratar uma equipa de detetives privados que, paralelamente, se ocupassem do caso e procurassem respostas.

Foi também o facto de a família ter contratado um segundo patologista para repetir as autópsias que levou a polícia canadiana a fazer marcha-atrás, declarando estar-se, afinal, perante um “duplo homicídio”. O procedimento confirmou que o casal fora estrangulado com uma corda ou um cinto, mas o segundo especialista detetou em ambos marcas negras ao nível dos pulsos, sinal de que teriam, a dado momento, estado presos.

TEORIAS VÁRIAS

Um longo artigo publicado na Bloomberg sobre este caso refere que para os mais próximos de Honey e Barry, o facto de a casa não apresentar qualquer entrada forçada - dado muito valorizado pelos investigadores - não pareceu relevante. Além de existir uma chave num compartimento, para facilitar as visitas da agência quando o casal estivesse fora, qualquer deles fazia o género de abrir sem reservas as portas da casa a um estranho, garantiram.

Mas dez meses é muito tempo. O suficiente para alimentar teorias várias, ampliadas pela falta de respostas oficiais e pela falta de reais suspeitos. Ao longo deste tempo, tanto os amigos do casal como perfeitos desconhecidos foram oferecendo várias explicações para o crime. Há quem aponte o dedo aos rivais da indústria farmacêutica, a quem o império dos genéricos criado por Barry fez muita mossa; quem lembre velhas guerras com um primo, geridas, aliás, nos tribunais, pelo facto de esse primo, Kerry Winter, reclamar o direito a uma fatia da Apotex (processo ganho por Barry); e quem lance suspeitas sobre antigos sócios e parceiros de negócios, nomeadamente Frank D'Angelo, um italo-americano com tendência para investimentos desastrosos, mas que Barry sempre apoiou e financiou.

Sobre nenhuma destas hipóteses a polícia terá encontrado provas que fechassem o caso. O primo e D'Angelo foram ouvidos, mas o facto de continuarem em liberdade sugere não terem as autoridades nada de palpável contra qualquer deles. No caso de Kerry Winter, fica no entanto uma declaração surpreendente, dita para quem o quis ouvir: garante que nos anos de 1990, quando era ainda próximo de Barry, este lhe pediu para encontrar alguém disposto a matar Honey. O casal estaria a viver um momento difícil e a passagem de Winter pelo submundo da droga dar-lhe-ia razão para acreditar que este tinha acesso a alguém adequado para o ‘trabalho’.

O caso tornou-se uma meada. Pistas vagas que a nada conduziram, muitas histórias cuja relevância está por esclarecer. Sendo as vítimas figuras públicas, mesmo os aspetos menos conhecidos das suas vidas tornam-se objeto de interesse jornalístico. E o que se descobriu não deixou de ser surpreendente.

UM CASAL FELIZ

Desde logo, as personalidades absolutamente distintas de Barry e da sua esposa de mais de 40 anos, Honey. Ele um duro homem de negócios, viciado em trabalho, astuto, implacável na hora de recorrer às batalhas judiciais para lutar pelos seus objetivos e interesses, mas também uma figura desajeitada para os contactos sociais, com queda para formar parcerias e ajudar os mais improváveis candidatos - entre os quais ex-condenados, o que lhe valeu ser vítima de fraudes ou fazer investimentos desastrosos. Também veio ao de cima uma tentativa sua de travar uma investigação que avaliava uma alegada contribuição ilegal para a campanha do atual primeiro-ministro do país, Justin Trudeau.

Homem de vida comedida, com o hábito de usar os carros “até caírem de velhos” e pouca queda para gastar dinheiro em roupa, era Honey, a ‘cola’ da família - por ser capaz de manter todos unidos - a cuidar de o manter bem apresentado nas saídas sociais, ela sim, alguém amante do convívio e sempre disposta a fazer a festa.

Mas é quase unânime a convicção de que formavam um casal feliz, e desde o dia em que o inteligente e promissor empresário conheceu Honey, filha de dois polacos sobreviventes do Holocausto, radicados no Canadá.

Se qualquer das facetas das suas vidas explica porque foram mortos, é resposta que muitos temem não se poder alcançar. Aguardem-se as novidades prometidas pela equipa de investigadores privados, que anunciaram uma conferência de imprensa para esta sexta-feira, na sede da Apotex. Estará o mistério próximo do fim?