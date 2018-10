Cimeira sobre a Síria. Povo sírio deve decidir futuro do país e de Bashar al-Assad

Os líderes da Turquia, Rússia, França e Alemanha concordaram neste sábado que deve ser o povo sírio a decidir o seu futuro e o do Presidente do país, disse hoje o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.

"É o povo sírio que decide o que acontece com Assad. Para nós, Assad é responsável pela morte de um milhão de pessoas. Para nós, não é uma pessoa a ter em conta. Os massacres continuam. Queremos que acabem e que o povo sírio decida", disse Erdogan durante uma conferência de imprensa no final da cimeira sobre a Síria, que se realizou em Istambul.

O encontro reuniu na Turquia, além de Erdogan, os presidentes russo, Vladimir Putin, e francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã Angela Merkel.

No mesmo sentido, o presidente francês sublinhou que não é responsabilidade destes países "decidir o futuro do povo sírio, mas tomar decisões que permitam a povo sírio decidir". Para Emmanuel Macron, a criação "antes do fim do ano" de um comité constitucional encarregado de elaborar uma nova Constituição para a Síria, na sequência de um acordo assinado em janeiro, na cidade russa de Sochi, "será um passo para essa solução".

"Não podemos deixar de lado as decisões de Sochi e esta incluem criar um comité constitucional. Respeitamos a soberania do povo sírio, mas há uma grande quantidade de pessoas que fugiu do país. Devemos possibilitar que esses também votem, é isso que significa a soberania", acrescentou Macron.

A chanceler alemã destacou o mesmo aspeto ao sublinhar que o comunicado final da cimeira, aprovado consensualmente, incluiu um apelo para que "todos os sírios possam decidir o seu futuro em eleições livres e transparentes, com observadores internacionais". Este processo, "também deve envolver os sírios que tiveram que fugir do país", sublinhou a chanceler alemã, antes de recordar que "o regime sírio matou muita gente na Síria".

"Isso é óbvio e, por isso, o processo político não será fácil", acrescentou.

Da cimeira saiu também um apelo para a manutenção "de um cessar-fogo duradouro em Idlib", segundo a declaração final lida pelo Presidente turco. A Turquia e a Rússia concluíram no mês passado um acordo que permitiu evitar uma ofensiva de grande dimensão do regime do Presidente sírio Bashar al-Assad sobre Idlib, o último grande bastião da oposição na Síria.

Mas, nos últimos dias, registaram-se vários confrontos e ataques do regime que, na sexta-feira, fizeram sete mortos, o balanço mais elevado depois da entrada em vigor do cessar-fogo.

Na declaração final, os quatro dirigentes apelaram também para a criação "antes do fim do ano" de um comité constitucional encarregado de elaborar uma nova Constituição para a Síria. Os quatro países pediram ainda que "seja assegurado o acesso rápido, seguro e sem restrições das organizações humanitárias ao território sírio". Segundo a declaração final da cimeira, os quatro países "sublinharam a necessidade de criar em todo o país condições que permitam o regresso voluntário e em segurança dos refugiados".

Desde 2011, o conflito na Síria causou 360 mil mortos e milhões de refugiados e deslocados.