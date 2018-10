Caso Khashoggi. Macron quer sanções à Arábia Saudita “coerentes, concretas e proporcionais”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu neste sábado que eventuais sanções contra a Arábia Saudita em resposta ao caso Kashoggi devem ser decididas "a nível europeu" e não limitadas à venda de armas. O presidente francês falava numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Istambul, onde participaram numa cimeira sobre a Síria, que juntou também os Presidentes russo, Vladmir Putin, e turco, Recep Tayyp Erdogan.

Num encontro à margem da cimeira, os líderes da França e da Alemanha discutiram o caso do jornalista Jamal Kashoggi, assassinado no início de outubro no consulado da Arábia Saudita, tendo no final reafirmado as suas posições.

"Uma vez estabelecidas as responsabilidades, deverá haver sanções coerentes, completas, extremamente concretas e proporcionais", defendeu Macron, reforçando que a decisão terá de ser sempre tomada" a nível europeu" e "não se deverão limitar a um ou outro setor". O chefe de Estado francês disse ainda ter repetido a Angela Merkel a ideia que defendeu, na sexta-feira, de que "a venda de armas não tem nada a ver" com a morte do jornalista.

Na sexta-feira, Macron qualificou como "demagogia" promover um embargo de armas à Arábia Saudita em resposta à morte de Khashoggi, como tinha pedido o Parlamento Europeu. Macron chegou mesmo a sugerir que as sanções se aplicassem à venda de carros, de que a Alemanha é um grande exportador.

Por seu lado, Angela Merkel reafirmou a decisão de Berlim de suspender o envio de armas para a Arábia Saudita até que se esclareça o caso e prometeu que qualquer ação contra Riade em resposta ao caso Khashoggi será uma decisão comum da União Europeia. "Trabalharemos para alcançar uma posição comum a nível europeu e assegurar-nos-emos em basear a nossa ação em valores comuns da União Europeia", indicou a chanceler.

No encontro de hoje, os dois líderes suavizaram as críticas, mas mantiveram inalteradas as suas posições.

A Arábia Saudita é um dos principais clientes de França em matéria de armamento. Além de França, outros 14 Estados-membros -- Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Holanda, Itália, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia - venderam armas à Arábia Saudita em 2016, segundo um relatório de fevereiro.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico do regime, foi morto em 2 de outubro no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

A Arábia Saudita começou por assegurar que o jornalista tinha saído do consulado vivo, mas depois mudou de versão e admitiu que foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal. Segundo a investigação turca, Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim.