Brasil. Ponto final

Estamos a 21 de outubro, a uma semana da segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, e a Avenida Paulista está em festa. Um imenso manto verde e amarelo cobre a artéria mais emblemática de São Paulo, como se o país tivesse acabado de ganhar o Mundial de futebol, que lhe foge há 16 anos. São dezenas de milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, casais, famílias e amigos, brancos, negros e mestiços. Empunham a bandeira nacional ou levam-na sobre os ombros, e vestem camisolas da “canarinha” e T-shirts com o rosto de Jair Messias Bolsonaro ou expressões como “O meu partido é o Brasil”. Vieram aqui mostrar o seu apoio ao capitão do Exército na reserva, de 63 anos, a quem confiam o futuro de uma nação “quebrada” pela corrupção, pela insegurança, pelo crime e pela crise económica. Gente comum, de todas as classes sociais, que quer um país melhor. Não há como censurá-los.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI