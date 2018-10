“Bloqueei o meu filho no WhatsApp”

Ainda antes da anunciada vitória de Jair Bolsonaro, os seus métodos de intimidação começaram a ser adotados. A suspeita e o medo pairam no ar. Em certos clubes da elite de São Paulo, como a Sociedade Harmonia de Tênis ou o Esporte Clube Pinheiros, não há clima para anunciar um voto em Fernando Haddad. No sector bancário e da Bolsa é impensável declarar um voto que não seja no capitão reformado ou mesmo nulo ou branco. As patrulhas ideológicas já estão à solta.



O pior é que as posturas radicais e intolerantes saíram da esfera das redes sociais e repercutem-se com toda a intensidade no âmago das famílias. Desentendimentos entre pais e filhos, primos que deixaram de se falar, fim de namoro. Eis o Brasil de hoje, dividido por paixões e sentimentos exacerbados, cujos reflexos se manifestam na vida quotidiana.



“As redes sociais tornaram público o que era privado. O clima de ofensas e injúrias propagou-se, e as notícias que corriam vagarosamente tornaram-se uma avalancha. Nas famílias e entre amigos esse clima vem aglutinando sentimentos de forma perigosa”, avalia o psiquiatra e psicanalista Luiz Tenório Oliveira Lima, que recorre à tragédia de Sófocles, “Antígona”, para fazer um paralelismo com o que se passa.



