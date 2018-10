A ver passar a caravana migratória

A romaria de migrantes da América Central já avançou mais de cem quilómetros em território mexicano sem que nenhuma autoridade se atreva a travar-lhe o passo. Na quarta-feira, milhares de pessoas percorreram os 65 quilómetros que separam o município de Huixtla, onde acamparam durante duas noites, e Mapastepec, no estado sulista de Chiapas. Embora avance em bloco, a marcha deixou de ser compacta, havendo quilómetros de permeio ao longo do trajeto.

O Governo mexicano enviou para Chiapas mais de 300 agentes federais. Dezenas de patrulhas acompanham a marcha, sem fazerem mais do que vê-los passar ou organizar o trânsito nas estradas. Não os detêm, o que é insólito na história da migração indocumentada através deste país.

Estas rotas foram assoladas durante décadas por indocumentados, mormente oriundos do triângulo norte da América Central, que sofreram crueldade e abusos das autoridades ao longo do caminho. As suas rotas contornam os postos da imigração, por veredas que atravessam as mesetas circundantes, onde costumam instalar-se grupos de criminosos que os assaltam, sequestram, violam ou assassinam. Hoje, os postos da imigração são irrelevantes.

TUDO A PÉ

As autoridades mexicanas não conseguem estabelecer um único critério para enfrentar a situação. Um agente do Instituto Nacional de Migração (INM) em Pijijiapan decidiu a sua norma: não passa nenhum indocumentado... que viaje em grupos pequenos. Se caminharem integrados num bloco numeroso, considera que fazem parte de “La Caravana” e deixa-os passar. Outra norma que criou é que têm de ir a pé. Dezenas de indocumentados viajavam na parte traseira de um camião com atrelado. O agente mandou obrigou-os a descer; explicando que ninguém podia viajar em “veículos privados”. Quando já retivera umas centenas, deixou-os seguir. A pé.

Cerca de 50 quilómetros antes, um agente federal regulava o número de pessoas que podiam subir para uma carrinha, cujo condutor se ofereceu para transportar membros da caravana. Quando considerou que a traseira estava muito cheia (e estava), deixou-a seguir, qual porco-espinho, atestada de pessoas. Aos que reclamavam por perderem tão boa oportunidade, respondia em tom paternal: “Estão muito desesperados, tenham paciência.” Ali ficaram polícia e migrantes, à espera de outro transporte.

Outro polícia explicou-me, derretido sobre um sofá do hotel La Montaña, em Mapastepec, que tinha ordens para não entrar em conflito com a caravana. “Estamos aqui para escoltar estas pessoas, em segurança”, disse, pedindo o anonimato. A ordem, diz muito sério, “vem lá de cima”. E recusa-se a prosseguir a conversa.

Irma está aflita dos pés. Tem bolhas do tamanho de um cubo de gelo em toda a parte: no calcanhar, nas bordas exteriores e interiores, no peito dos pés. Tem 40 e muitos anos. É gorda e sorridente. Às vezes solta uma gargalhada ao gracejar sobre as penúrias. Um paramédico disse-lhe em Huixtla que não se lembrasse de rebentar as bolhas, pois poderiam infetar, mas não há maneira de cumprir a recomendação. Faltam-lhe milhares de quilómetros com os pés enfiados numas sapatilhas de borracha. E muitas bolhas.

Irma é salvadorenha, do cantão de Llano Las Majadas, município de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana. Vivia de vender tortilhas naquele local pequeno como uma mosca. A 10 de junho de 2017, assegura, um membro da milícia Mara Salvatrucha-13 assassinou o seu companheiro, de mais de 60 anos, ainda não sabe porquê. Toda a gente conhecia o assassino, incluindo ela, que não suportou vê-lo em liberdade enquanto chorava o companheiro. Por isso denunciou-o. Mas nada aconteceu.

Irma alegrou-se quando o pai do seu filho de 15 anos reclamou o rapaz a partir do Canadá. “Ele tem papéis lá.” Ficou só. Uma migrante, um cadáver. Salvadorenhos, ao fim e ao cabo. O assassino impune soube que fora denunciado e ameaçou-a de morte. Ela viu nas notícias que um montão de hondurenhos pensava fugir do país. Apanhou um autocarro, outro e mais outro, e alcançou a caravana quando esta arrombava os portões da alfândega guatemalteca em Tecún Umán. Acompanha, agora, a romaria de asas quebradas que Donald Trump considera ameaça à segurança nacional.

É complicado sair de países tão pequenos e ter noção do percurso. Está-se em Chiapas e caminha-se durante três dias, em jornadas cruéis... e continua-se em Chiapas. Irma tinha os pés destruídos e a certeza de que a sua única proteção era acompanhar a caravana. Com outra dezena de migrantes, decidiu gastar uns bons pesos e apanhar um autocarro em Rápidos del Sur. Pediram ao motorista que os avisasse quando estivessem em Mapastepec, mas este esqueceu-se, ou talvez não. O caso é que no posto da imigração de Pijijiapan tinham deixado o destino 40 quilómetros atrás. Aconteceu o que acontece quando não se dispõe da blindagem da massa: os agentes do INM detiveram-nos.

UM LUGAR A MEIO CAMINHO

Dezenas de pessoas, na maioria homens jovens, abordaram a ampla traseira de um camião de carga que viajava sem contentor. Iam em alegre algazarra, felizes pela boleia para Mapastepec, sem repararem que nenhum tinha a menor ideia de quanto faltava para o destino. Também foram parar ao posto do INM em Pijijiapan, onde se juntaram à trintena de detidos. Eram quase uma centena.

De repente, à saída da curva, apareceu uma multidão de caminhantes. Os agentes nem os saudaram. Como se fossem donos daquelas ruas, do caminho e do posto, os recém-chegados perguntaram aos detidos que raio faziam ali parados. Estes, sem pedirem autorização, juntaram-se à caravana. O chefe dos agentes do INM disse, para não perder a autoridade: “Agora sim, podem ir com a caravana.” Irma e outros conseguem que uma carrinha os deixe subir, mas o agente persegue-os num carro oficial, interceta o veículo e recorda-lhes a sua norma pessoal: podem seguir, mas em massa e, sobretudo, a pé.

Mapastepec é um lugar no caminho até outro lugar. Por ali transitaram, nos últimos anos, centenas de milhares de migrantes temerosos. Os estabelecimentos são insuficientes, as geleiras ficaram sem coca-cola, sem água fresca, os donos saíram a correr para irem comprar caixas de refrescos. As cozinhas dos restaurantes colapsaram. Alguns meninos hondurenhos mendigam moedas; fazem-se filas imensas por um prato de comida doada. Muitos chegam com os pés destruídos, a coxear, apoiados em ramas cortadas pelo caminho. Os albergues decidiram separar homens e mulheres. E há o calor. O calor que tudo preenche, que gravita como maldição e atinge toda a fauna reunida em Mapastepec.