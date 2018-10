Sahle-Work Zewde é a primeira Presidente da Etiópia, a única no continente africano

Sahle-Work Zewde foi designada esta quinta-feira a primeira Presidente da Etiópia. Diplomata experiente, a nova chefe de Estado ocupou cargos nas Nações Unidas e trabalhou em operações de manutenção de paz em África. A sua nomeação para um cargo, que é, apesar de tudo, simbólico, acontece uma semana depois de o primeiro-ministro Abiy Ahmed ter designado mulheres para metade do seu elenco governativo.

“Eu sou produto de pessoas que lutaram pela igualdade e liberdade política neste país, e vou trabalhar arduamente para os servir”, disse Sahle-Work Zewde perante o Parlamento. “Se pensavam que já falei muito sobre mulheres, saibam que estava apenas a começar”, acrescentou. Em junho, foi nomeada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, como a sua representante especial para a União Africana e chefe do gabinete das Nações Unidas para a União Africana como subsecretária-geral.

O chefe do gabinete do primeiro-ministro, Fitsum Arega, congratulou-se no Twitter com a nomeação: “Numa sociedade patriarcal como a nossa, a nomeação de uma mulher como chefe de Estado não só estabelece o padrão para o futuro como também normaliza a tomada de decisões por mulheres na vida pública.”

O primeiro-ministro Abiy Ahmed chegou ao poder em abril e a nomeação de uma mulher Presidente, a única no continente africano, é a mais recente numa série de mudanças que introduziu na Etiópia. Em meio ano, Ahmed pôs fim a duas décadas de hostilidades com a vizinha Eritreia, abriu grandes indústrias ao investimento estrangeiro, prometeu eleições multipartidárias e permitiu o regresso ao país de líderes de um grupo de oposição ilegalizado.

As mudanças súbitas abriram velhas feridas, provocando violência em várias partes do país onde as tensões étnicas são particularmente elevadas. Mas, segundo o jornal “The New York Times”, a nomeação de pessoas como Sahle-Work Zewde, que estava relativamente alheada da política interna da coligação governativa, pode apaziguar os críticos preocupados com o envenenamento de uma liderança efetiva por afiliações étnicas ou políticas.