Pelo menos duas petrolíferas estatais chinesas cortam importações de petróleo iraniano

A China avisou pelo menos duas das suas petrolíferas públicas para que evitem comprar crude ao Irão, agora que os Estados Unidos se preparam para reintroduzir as sanções à república islâmica. Segundo adianta a Bloomberg, este congelamento nas importações é temporário e tanto a China National Petroleum Corp. como a Sinopec podem voltar a importar petróleo se as negociações com os Estados Unidos falharem.

Há cerca de seis meses, escreveu também, na altura, a Bloomberg, os Estados Unidos começaram a enviar negociadores e diplomatas a várias capitais mundiais na tentativa de convencer os governos de vários países a encurtarem as suas importações de petróleo iraniano.

Quem não ficar convencido a bem, ficará a mal porque, a partir de 4 de novembro, as empresas que não cortem nas compras de crude iraniano podem ficar impedidas de aceder ao sistema financeiro norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá encontrar-se com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na cimeira do G20, em Buenos Aires, no fim de novembro no meio de um furacão diplomático entre os dois países por causa das guerras comerciais entre ambos e esta notícia parece uma forma de dissolver algumas das tensões.

O Irão está cada vez mais isolado depois de o Japão e a Coreia do Sul também terem decidido travar as importações. A Índia deverá continuar a importar “quantidades restritas” de petróleo do Irão e muitos outros países estão a tentar negociar com os Estados Unidos para que não sejam alvo das sanções secundárias previstas.

Em maio, Trump saiu do acordo assinado em 2015 por Barack Obama e que pressuponha um levantamento das sanções económicas ao Irão em troca da sua progressiva desnuclearização.