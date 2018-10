Pelo menos 19 cadáveres e dois crânios encontrados numa vala comum no México

Pelo menos 19 corpos e dois crânios foram encontrados numa vala comum no estado de Jalisco, no México, informaram esta quinta-feira autoridades judiciais locais. Os corpos de 16 homens e três mulheres foram encontrados na segunda-feira num terreno na cidade de Lagos de Moreno, no limite com o estado de Guanajuato, onde a violência relacionada com o tráfico de droga está a aumentar.

Segundo o jornal francês “Le Monde”, que cita agências noticiosas, a nova descoberta eleva para 94 o número total de cadáveres exumados em valas comuns no estado de Jalisco desde março. Na semana passada, foram encontrados 16 cadáveres nas proximidades da capital do estado, Gaudalajara.

A violência aumentou consideravelmente desde março em Guadalajara, a segunda maior cidade do México, na sequência de uma cisão no seio do Cártel de Jalisco Nueva Generación, um dos grupos mais poderosos de narcotraficantes do país.

Face a esta onda de violência, os serviços funerários estão sobrecarregados e, no final de setembro, tiveram de armazenar num camião uma centena de corpos não identificados.