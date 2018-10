Migrações. Salvamento Marítimo espanhol resgata 323 pessoas

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou nesta sexta-feira 323 migrantes no estreito de Gibraltar, entre eles uma mulher grávida e sete crianças, que tentavam chegar à costa espanhola a bordo de seis embarcações. No primeiro caso foram resgatados oito migrantes de um barco, todos eles da África Subsaariana, enquanto, mais tarde, foram resgatados outros sete ocupantes que viajavam num barco de borracha, entre os quais uma mulher grávida.

A terceira operação foi realizada pelo navio Luz de Mar, que resgatou 82 pessoas, incluindo quatro mulheres e duas crianças, que viajavam num barco. De seguida, foram resgatadas 93 pessoas de uma outra embarcação, com três mulheres e três crianças a bordo.

Mais tarde, foi detetada uma outra embarcação com 50 pessoas a bordo, incluindo três mulheres e duas crianças, tendo sido detetada posteriormente um outro barco com 83 pessoas. Durante as operações estiveram envolvidas várias embarcações e meios aéreos de apoio.