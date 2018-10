Jogos de cartas contra Bolsonaro

Coreógrafa Vera Mantero em campanha no Cais do Sodré, em Lisboa, a favor de Fernando Haddad

“Se és brasileiro e estás com dúvidas vem conversar” lia-se no cartaz empunhado pela coreógrafa Vera Mantero ao final da tarde desta sexta-feira junto à estação de comboios do Cais do Sodré, em Lisboa.

A manifestação pública estava integrada no movimento “Contra o ódio, a favor da democracia no Brasil” que tem mobilizado muitos artistas e intelectuais no sentido de evitarem o voto em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de domingo.

“Estamos a tentar falar com os brasileiros que estão com dúvidas sobre o sentido do seu voto, os que não estão suficientemente informados ou os que acham que não vale a pena votar”, disse a coreógrafa ao Expresso.

A interação com as pessoas abordadas passa pelo uso de vários jogos, um dos quais são cartas com afirmações ou medidas anunciadas, sem revelar o autor, e as pessoas vão escolhendo aquelas com que concordam, “e assim acabam por descobrir que escolheram muitas mais cartas com ideias do [Fernando] Haddad do que do Bolsonaro”.

O grupo de ativistas, que incluía o ator e encenador Tiago Barbosa, mobilizou-se devido à “perplexidade por Portugal ser um dos países onde há maior percentagem de intenções de voto no Bolsonaro”.