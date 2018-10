Fundação Trump pagou dez mil dólares em leilão por um retrato do seu fundador. Motivo: ninguém mais licitou...

A Fundação Trump pagou dez mil dólares (88 mil euros) por um retrato a óleo do milionário num leilão em 2014, sendo depois o quadro instalado numa parede de um dos hotéis de Trump. A informação, surgida durante um processo a decorrer em Nova Iorque, parece confirmar que uma instituição alegadamente constituída com fins beneficientes foi usada, como disse um procurador, como "porquinho-mealheiro" do milionário, servindo-lhe para transitar pagamentos com fins bastante variados.

O processo foi interposto contra a fundação pelo anterior procurador-geral de Nova Iorque, e a questão do quadro é só um pormenor. Mas chamou a atenção dos media. Justificando a compra da obra, o advogado da fundação explicou que a oferta de dez mil dólares foi feita por uma razão simples: "Ninguém mais licitou". A ideia era apenas dar início as ofertas, mas como não houve mais nenhuma fundação teve de ficar com o quadro.

Quanto ao facto de ele ter ido decorar uma parede de hotel, teria sido um erro do pessoal. Descobriram-na numa cave e não sabiam que era da fundação. Quando se aperceberam do erro, devolveram-na e pagaram pelo "aluguer".

As explicações não convenceram os procuradores, que atribuem à fundação e ao seu criador "um padrão de conduta ilegal persistente, ao longo de mais de uma década, que inclui extensa coordenação política com a campanha presidencial de Trump, repetidas transações consigo mesma para beneficiar os interesses pessoais e empresariais do sr. Trump, e violações das obrigações básicas das fundações sem fim lucrativo".

A defesa alegou que o anterior procurador-geral tinha lançado o processo com motivações políticas, mas o juiz recusou discutir essa questão. "Não quero ir por aí. Não quero meter-me em alegações de parcialidade política. As questões são o que são". Recusando rejeitar a ação, como pedia a defesa, também não tomou decisões quanto à substância.

Para já, o processo fica à espera do que um tribunal superior, num outro processo envolvendo Trump, entenda sobre a possibilidade de se interporem ações cíveis contra um Presidente dos Estados Unidos em exercício.

Os procuradores pedem o encerramento da fundação e a interdição de Trump e os seus filhos ocuparem cargos em instituições não lucrativas durante dez anos.