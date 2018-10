Facebook suspende dezenas de contas falsas e denuncia campanha de influência com origem no Irão

O Facebook suspendeu dezenas de contas falsas, criados no âmbito do que a empresa chama uma campanha com origem do Irão, que visava influenciar utilizadores norte-americanos e do Reino Unido.

Numa nota publicada esta sexta-feira, a rede social esclarece que desativou 30 páginas, 33 contas e três grupos no Facebook, e ainda 16 contas no Instagram. As contas seriam seguidas por mais de um milhão de pessoas.

“A nossa equipa de segurança contra ameaças detetou esta atividade pela primeira vez há uma semana. Dada a proximidade das eleições, agimos assim que concluímos a nossa investigação inicial e partilhamos as informações com funcionários do governo dos EUA e do Reino Unido, com as autoridades policiais dos EUA, congressistas e outras empresas de tecnologia”, escreveu num post Nathaniel Gleicher, responsável pela política de segurança cibernética do Facebook.

As páginas publicaram conteúdos com a aparente intenção de semear divisões políticas, mas a empresa adianta não ter encontrado qualquer vínculos destas contas ao governo iraniano.

“Ainda é cedo, não podemos dizer com certeza quem é o responsável”, escreveu Gleicher.

O anúncio acontece depois de o Facebook ter detetado anteriormente (e interrompido) uma outra campanha de influência iraniana, em agosto de 2018. Nessa altura, os grupos responsáveis ​​apresentavam-se como organizações de notícias.