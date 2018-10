Explosivos. Trump promete parar com a “violência política”

Donald Trump, Presidente norte-americano, congratulou-se esta sexta-feira, em conferência de imprensa na Casa Branca, com a detenção de um suspeito de ter enviado com explosivos para políticos democratas e personalidades críticas da sua Administração, como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-Presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo de origem húngara George Soros.

O anúncio da detenção do suspeito já tinha sido feito por um porta-voz do Departamento de Justiça dos EUA. Ao “Washington Post”, um membro dos serviços de segurança afirmou que o homem vive na cidade de Aventura, na Flórida, perto de umas instalações a partir das quais podem ter sido enviados os pacotes suspeitos. Segundo o canal televisivo “NY1”, o suspeito chama-se Cesar Sayoc e tem 56 anos mas estas informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades

Trump classificou ainda as ameaças de bomba ocorridas esta semana como “atos de terror inqualificáveis” e prometeu parar com “a violência política” nos EUA. “Não podemos permitir que a violência política se dissemine pela América e eu, como Presidente, prometo que vou fazer tudo para evitar isso.”