Estados Unidos. FBI interceta duas novas embalagens suspeitas

O FBI confirmou esta sexta-feira que foi intercetada uma nova embalagem suspeita, desta vez dirigida ao democrata Cory Booker, representante de New Jersey no Senado.

Segundo a Agência Federal de Investigação, a embalagem, “aparentemente semelhante às que foram enviadas a Barack Obama, a Hillary Clinton e a outros políticos democratas” ao longo desta semana, foi intercetada perto de Opa-locka, na Flórida, diz ABC News, citando fontes não identificadas.

As autoridades norte-americanas estão a investigar o pacote suspeito mas as provas que conseguiram reunir até agora apontam para que este possa ter enviado do sul da Flórida.

Cory Booker é considerado um potencial candidato à Casa Branca em 2020.

Em Nova Iorque, a polícia está a investigar outra embalagem suspeita destinada ao antigo diretor de inteligência nacional James R. Clapper e encontrada num posto de correios em Manhattan.