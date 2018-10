Estados Unidos. FBI detém suspeito relacionado com envio de pacotes com explosivos

Suspeito terá cerca de 50 anos e vive na cidade de Aventura, na Flórida, perto de umas instalações a partir das quais terão sido enviados os pacotes suspeitos

O FBI deteve um homem na Flórida suspeito de ter enviado os 12 pacotes com engenhos explosivos para vários alvos do Partido Democrata e Robert de Niro, confirmou um porta-voz Departamento de Justiça dos EUA.

Ao “Washington Post”, um membro dos serviços de segurança afirmou que o suspeito, que mora na cidade de Aventura, na Flórida, perto de umas instalações a partir das quais terão sido enviados os pacotes suspeitos, terá cerca de 50 anos. Está agora a ser interrogado. As autoridades estão também a analisar e a rebocar uma carrinha branca suspeita.

Segundo a CNN, o suspeito tem cadastro e viveu, em tempos, em Nova Iorque. Haverá uma conferência de imprensa às 19h30 para serem revelados mais dados sobre a operação.

É a primeira detenção realizada pela polícia federal norte-americana desde o início da investigação, numa altura em que o número de engenhos destinados a políticos democratas e a várias personalidade crítica do Presidente norte-americano, Donald Trump - como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-Presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo de origem húngara George Soros - subiu para 12.

Os dois últimos pacotes identificados tinham como destinatário o senador democrata do Estado de New Jersey. Cory Booker. e o antigo diretor dos serviços de informações dos Estados Unidos, James Clapper.

Estes incidentes acontecem a cerca de duas semanas da realização das eleições intercalares norte-americanas, marcadas para 6 de novembro.

Notícia atualizada às 16h45.