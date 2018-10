Erdogan insiste com os sauditas para que revelem a localização do corpo de Jamal Khashoggi

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu esta quinta-feira à Arábia Saudita que revele a localização do corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado dentro do consulado do reino em Istambul - e a identificação do “colaborador local” que fez desaparecer os seus restos mortais.

Khashoggi entrou no consulado dia 2 de outubro para tentar obter os papéis necessários para casar e nunca mais foi visto. A Arábia Saudita começou por negar qualquer relação com o desaparecimento do jornalista mas na quarta-feira acabou por admitir que não só ele foi de facto morto no consulado como a sua morte tinha sido premeditada. Erdogan confirmou também que o procurador-geral da Arábia Saudita é esperado no domingo em Istambul e vai encontrar-se com o procurador-geral turco, adiantando que as autoridades turcas têm "outros elementos" de prova ligados ao assassínio do jornalista por agentes de Riade.

Já foram presos 18 homens suspeitos de ligação à morte do jornalista e, na opinião do Presidente turco, eles “têm que saber” quem o matou exatamente e “onde estão os restos mortais”. Erdogan disse também que a pessoa que ordenou o ataque “tem que ser trazida à justiça”. Não se sabe ainda se a ordem partiu do próprio Governo saudita, com a conivência do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, mas vários analistas consideram pouco provável que alguma coisa se decida sem o seu conhecimento, já que a monarquia saudita mantém um apertado controlo sobre todos os aspetos da sociedade saudita.

As autoridades turcas estão convencidas que Jamal foi torturado e o seu corpo desmembrado com uma motosserra.

A polícia turca não detetou vestígios de ADN nas amostras de água do poço situado na residência do cônsul-geral saudita em Istambul, um dos locais investigados nas buscas para encontrar o corpo do jornalista Jamal Khashoggi.

De acordo com o jornal turco "Hurriyet", as equipas de investigação turcas tiveram acesso ao consulado, pela primeira vez, no dia 15 de outubro, 13 dias depois da entrada de Khashoggi no consulado saudita em Istambul e, dois dias depois, procederam às buscas na residência do cônsul-geral.

Inicialmente a polícia quis retirar toda a água do poço da residência do cônsul, situada a cerca de 200 metros do edifício do consulado, mas, num primeiro momento, as autoridades de Riade rejeitaram o pedido.

A inspeção ao poço acabou finalmente por avançar: o local foi filmado e as amostras de água foram enviadas para um laboratório. Segundo a mesma notícia, a água do poço não continha vestígios de ADN.

Por outro lado, o "Hurriyet" refere que todos os veículos do consulado foram inspecionados, apesar da falta da autorização de Riade para proceder à recolha de vestígios nos veículos.

O jornal indica igualmente que a roupa encontrada no veículo com matrícula diplomática e que alegadamente se encontrava estacionado "há várias semanas" no bairro de Sultangazi, detetado na passada segunda-feira, pertencia a um dos funcionários do consulado.

O jornalista saudita Jamal Khashoggi nunca mais foi visto depois de ter entrado no consulado de Riade, em Istambul, sendo que para as autoridades turcas terá sido morto e que o crime foi premeditado.