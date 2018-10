Emigrantes ilegais devem ir-se embora, diz primeiro ministro checo

O primeiro-ministro da República Checa, Andrej Babis, disse que os emigrantes ilegais na Europa devem partir. "Há 700 mil emigrantes ilegais. Têm de ir para casa", afirmou. Numa altura em que se discute o aumento dos efetivos do Frontex - o organismo fronteiriço da UE - de 1500 para 10.000, com um aumento orçamental para dez mil milhões de euros, Babis prefere que o dinheiro seja gasto numa iniciativa tipo Plano Marshall.

A ideia seria dar condições aos africanos para permanecerem nos seus países de origem. "Estas pessoas devem ficar em casa e nós devemos ajudá-las em África. As pessoas à volta da Síria querem regressar a casa", explicou ele numa entrevista ao diário britânico "The Guardian". "Eles têm a sua cultura, nós temos a nossa cultura. Eles têm os seus valores, nós temos os nossos valores".

As posições de Babis (que também lembrou os 5,7 milhares de milhões de euros lucrados pelas redes de tráfico humano em 2016) estão na linha das defendidas pelos outros membros do chamado grupo de Visegrado - Hungria, Polónia e Eslováquia. Tal como eles, a República Checa rejeita assumir a quota de refugiados que lhes é atribuída pela União Europeia segundo as regras oficiais.

Embora o número de emigrantes ilegais na Europa tenha caído abruptamente - de dois milhões passou-se para um terço disso no espaço de um ano, segundo as estatísticas oficiais - ainda recentemente os chefes de Governo polaco e checo se reuniram na sede do Frontex para recusarem expressamente o alargamento da organização. Na altura, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, usou argumentos algo diferentes dos agora empregues por Babis.

"Estamos preocupados que mais dinheiro para o Frontex signifique menos dinheiro para fundos estruturais", disse Morawiecki, "menos dinheiro para desenvolvimento das estradas ou dos caminhos de ferro. Nós na Europa central queremos finalmente atingir a qualidade de vida da Europa Ocidental. É esse o objetivo dos fundos estruturais".