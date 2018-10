Desirée foi violada e morta. Crime está a ser usado politicamente depois da detenção de quatro imigrantes

O crime deixou a Itália em choque, depois de o corpo de Desirée Mariottini, uma jovem de 16 anos, ter sido encontrado no dia 19, numa zona degradada de Roma ligada ao tráfico de droga. Mariottini foi drogada e violada por vários homens, acabando por morrer de overdose, concluiu a autópsia.

Esta sexta-feira a polícia anunciou a detenção de quatro imigrantes, suspeitos de envolvimento no crime, informação que trouxe ao caso uma dimensão política. Matteo Salvini, o ministro do Interior e líder do partido Liga, que defende medidas anti-imigração, apressou-se a explorar o facto de os detidos estarem no país em situação ilegal. E sublinhou o facto para repetir a convicção de que os crimes graves, entre os quais os homicídios, estão a ser cometidos por imigrantes, os responsáveis pelo aumento da violência em Itália.

“Não ficarão impunes”, prometeu Salvini, durante uma visita efetuada ao local onde foi encontrado o corpo, junto à estação ferroviária de Termini, a principal da capital italiana.

Recebido com um misto de aclamações - pela ala conotada com a extrema-direita - e de insultos, por parte dos opositores que condenam o aproveitamento político que o ministro está a fazer, Salvini apelidou os suspeitos de “vermes”.

Ânimos à parte, para já, estão identificados dois senegaleses, um de 26 anos e outro de 42, um nigeriano, de 40, e um outro homem, natural do Gana. A polícia disse também estar no encalço de outros dois suspeitos, italianos.. Quanto às circunstâncias exatas em que ocorreu o crime, são desconhecidas.

Entretanto, várias vigílias continuam a ser organizadas em memória de Desirée Mariottini, cuja curta vida ficou marcada por um percurso conturbado.

Criada por uma avó depois de os pais se divorciarem, a jovem tinha um historial com problemas de consumo de droga e várias passagens por instituições.

Residente em Cisterna di Latina, localidade a sul de Roma, sobre os seus últimos momentos de vida, sabe-se apenas que no dia 17 ligou à avó, para dizer que ficava na cidade com uma amiga, por ter perdido o último autocarro. A amiga disse à polícia que Mariottini tinha vendido drogas, a troco do telemóvel, e que fora ao encontro dos traficantes para o recuperar.