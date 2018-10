Caçadora ameaçada de morte por partilhar imagens com os animais abatidos

Larysa Switlyk, uma apresentadora norte-americana, recebeu milhares de mensagens, algumas contendo ameaças, depois de ter usado o Twitter para mostrar as fotografias de uma caçada na Escócia. Numa delas posa com uma cabra

Não é a primeira vez que acontece, mas desta vez o alvo da fúria dos internautas é Larysa Switlyk, apresentadora do programa Larysa Unleashed, depois de esta caçadora ter partilhado fotografias junto a animais abatidos numa caçada na Escócia.

A caçada foi legal, mas isso em nada acalmou a indignação nas redes sociais, escreve a BBC, dando conta que Switlyk recebeu inclusivamente ameaças de morte.

A viagem à Escócia terá acontecido há um mês, mas as fotografias então feitas só esta semana foram partilhadas. As imagens na sua página pessoal no Twitter mostram a apresentadora com uma cabra e também com um veado.

Indiferente às críticas, Larysa Switlyk voltou ao Twitter para anunciar a partida para uma nova aventura de caça: “Ficarei fora de serviço por duas semanas. Nada melhor do que desligarmo-nos deste mundo dirigido pelas redes sociais e ligarmo-nos com a natureza”, escreveu, publicando uma fotografia com um hidroavião ao fundo.

“Espero que isto dê tempo suficiente para que todas as pessoas ignorantes que me têm enviado ameaças de morte obtenham informação sobre caça e conservação.”, acrescentou.

Os comentários críticos - mais de 12 mil - não partiram apenas de anónimos. Foram-lhe endereçados por grupos defensores dos direitos dos animais e figuras públicas, como Ricky Gervais e o locutor de rádio Nicky Campbell.

O próprio governo escocês pronunciou-se, prometendo rever as leis de abate de animais.