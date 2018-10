“Bolsonaro não é como Trump. É como Duterte, nas Filipinas, ou Erdogan, na Turquia”

O exemplo de Portugal, capaz de montar uma “geringonça” à esquerda, é a solução apontada por Marcos Nobre, professor da Universidade de Campinas e investigador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), para a ameaça de Bolsonaro. O filósofo lamenta que o sistema político brasileiro tenha “enfiado a cabeça debaixo de terra” quando o povo foi para a rua exigir mudança e diz que os militares poderão chegar ao poder pela democracia, sem necessidade de um golpe. “Têm uma agenda autoritária que passa por um crivo democrático. Entre os possíveis ministros de Bolsonaro, todos têm expresso a ideia de que a democracia é um entrave ao desenvolvimento do país, então darão um jeito de passar por cima do que entendem ser um entulho legal que atrasa o desenvolvimento”.

Porque é que escreveu que era preciso uma “geringonça” como a portuguesa para salvar a democracia brasileira?

Seria uma geringonça diferente da portuguesa, teria outra natureza. O que defendo é que a base da sociedade se una numa frente democrática contra a regressão autoritária [que Bolsonaro representa] e é uma pena que essa frente não se tenha formado antes das eleições. Existe um receio da população em relação ao PT, não necessariamente em relação ao Fernando Haddad, desconfia-se que o PT quer ganhar a eleição para se manter no poder, e isso assusta as pessoas. Então, uma das minhas propostas era o Haddad abrir mão da eleição e apoiar outro candidato saído dessa frente, por exemplo o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Existe também uma desconfiança da população em relação à corrupção. Então, seria importante trazer para o Governo uma figura como o ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, para responsável para o combate à corrupção. É alguém que puniu o PT e que os brasileiros olham como tendo neutralidade e capacidade de combater a corrupção até às últimas consequências. As pessoas também desconfiam que o PT não está à altura para resolver a questão da segurança, então sugeri colocar como responsável dessa área o Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo, ministro [da Justiça] no governo de Fernando Henrique Cardoso e ministro [da Defesa] de Lula e de Dilma, e é alguém que é reconhecido como sendo suprapartidário. É uma ideia que hoje não tem mais sentido, mas pode ter no futuro, para formar uma oposição a um governo de Bolsonaro.

A eleição dele parece inevitável.

Digamos que ele é um amplo favorito. Eleição é uma coisa que até ao último momento a gente não deve dar por decidida.

Que Brasil é este que vai a votos dia 28? É um país profundamente bipolarizado.

Temos muitos movimentos simultâneos nesse comportamento do eleitorado, é algo bastante complexo. São movimentos que eclodiram desde junho de 2013, que estão na rua a reivindicar uma mudança do sistema político. Nesse comportamento existe um importante componente que é o antipetismo. Esse antipetismo começou a ser construído a partir de 2005 com o escândalo do Mensalão e acentuou-se partir de 2012 com o julgamento desse caso. As últimas três eleições organizaram-se entre PT e anti-PT. Mas não tem apenas isso: tem também um sentimento antissistema que ficou claro desde 2013. Essas duas coisas não são iguais, embora existam interseções - muita gente identifica o PT com o sistema. E tem uma terceira corrente que está muito preocupada com os efeitos da brutal recessão que o país passa. São pessoas que perderam muito: perderam os empregos, perderam a autoestima, perderam o respeito social. Para essas pessoas, o Bolsonaro teve uma capacidade muito grande de instalar o medo. Ele disse-lhes: ‘já lhes tiraram quase tudo. E agora querem até tirar o que tem de mais precioso e mais básico: a sua vida, a sua religião e a sua família’. Ele foi muito eficaz em instalar o medo nos brasileiros. Não é por acaso que a sua candidatura reúne as três instituições em que as pessoas ainda confiam: representa as forças armadas, as igrejas e a família. Apresentou-se como o defensor do último bastião das pessoas.

Há quem o compare com Trump nessa retórica de reconquista do país.

Na verdade, tem uma pegadinha nessa comparação: Bolsonaro usa Trump para se normalizar, para parecer um candidato democrático. Só que não existe qualquer comparação entre os dois. Trump nunca apoiou uma ditadura militar nos EUA, submeteu-se a um processo de primárias dentro do partido Republicano em que competiu com 18 candidatos e as instituições democráticas norte-americanas não estão em colapso. No Brasil é todo o contrário: as instituições estão em colapso, o candidato não é democrático, apoia a ditadura, apoia a tortura. Ele copia estratégias do Trump e quer que as pessoas acreditem que ele é o Trump brasileiro, mas não tem como compará-los. A comparação é mais com Duterte, nas Filipinas, ou com Erdogan, na Turquia.

A ameaça de ditadura militar é real?

Não é um cenário real no sentido clássico, de que os militares vão dar um golpe de estado: eles chegarão ao poder pela democracia, sem precisarem de um golpe. Têm uma agenda autoritária que passa por um crivo democrático. Entre os possíveis ministros de Bolsonaro, todos têm expresso a ideia de que a democracia é um entrave ao desenvolvimento, então darão um jeito de passar por cima do que entendem um entulho legal que atrasa o desenvolvimento do país. O provável futuro ministro da Agricultura, por exemplo, já disse que se pode desmatar a Amazónia, não há problema nenhum. Outro possível ministro disse que o Brasil vai sair do acordo de Paris.

O episódio da facada catapultou Bolsonaro para a provável vitória?

A facada decidiu a eleição. Todos as sondagens mostravam que a campanha anti-Bolsonaro estava a ser eficaz, estava a diminuir as intenções de voto nele. A partir da facada, muitas pessoas começaram a acreditar que, se o quiseram matar, então ele era um representante antissistema. Depois, ele foi retirado dos debates, não participou em mais nenhum. Logo, não foi confrontado e deu-se ao luxo de não apresentar qualquer proposta. Então, temos um candidato que é o favorito a ganhar a eleição sem que tenhamos a mais remota ideia de qual é o seu programa de governo.

Como é que chegámos até aqui?

Desde junho de 2013, as pessoas foram para a rua dizer que o sistema político precisava de mudar. O que é que o sistema político fez? Colocou a cabeça debaixo da terra, achando que a onda iria passar e que eles iriam sobreviver como sempre sobreviveram. Quando chega esta eleição, aprovam uma lei eleitoral que tem como único objetivo mantê-los no sistema político. O eleitorado viveu um dilema horrível: ou reproduzia o sistema como ele existia, ou destruía-o. Não havia meio caminho, não houve uma proposta de autorreforma do sistema. O governo Temer foi uma exacerbação de todas as patologias que já existiam. A partir desse momento, o eleitorado decidiu quebrar o sistema. O que temos em 2018 é o fim da República do Real, instalada em 1994 e que estabeleceu o PT e o PSDB como os dois polos em competição no sistema político. A reconstrução institucional do Brasil é uma tarefa gigantesca e Bolsonaro não está à altura dessa tarefa. Não tem equipa, não tem capacidade, não tem experiência para uma tarefa dessa magnitude. Mas, pior do que isso, ele não vai fazer isso, porque foi eleito justamente com base no medo e no colapso do sistema político, então precisa manter esse colapso para se manter no governo.