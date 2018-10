Atual Presidente da Irlanda a caminho de segundo mandato em dia de referendo à blasfémia

O Presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, está a caminho de conseguir um segundo mandato de sete anos esta sexta-feira, o dia em que os eleitores escolhem entre ele e outros cinco candidatos. Além da eleição presidencial, os irlandeses também votam num referendo para eliminar da Constituição o crime de blasfémia.

As sondagens indicam que Higgins, um veterano de 77 anos do Partido Trabalhista, segue com enorme vantagem sobre os adversários. Na primeira vez em décadas que um chefe de Estado irlandês concorre a um novo mandato, o atual Presidente reúne o apoio de 66% dos eleitores, sendo que o seu rival mais próximo não vai além dos 12%.

Três dos seus opositores tornaram-se conhecidos como investidores do programa de televisão “Dragons’ Den”, em que empreendedores tentam convencer um painel de investidores a apostarem nas suas ideias de negócio. Com a economia a crescer rapidamente, depois da crise financeira de 2011 (ano em que Higgins ganhou o seu primeiro mandato), tem-se criticado a grande presença de celebridades na campanha para um posto que é, em grande parte, cerimonial, escreve o “Financial Times”.

Referendo à blasfémia será ação de limpeza na Constituição

A campanha foi moderada, apesar de Higgins ter sido forçado a jogar na defensiva nos debates televisivos por ter usado o jato do Governo para uma viagem de 160 quilómetros para ir falar a Belfast. O atual Presidente também foi questionado pelo uso de despesas não-auditadas na administração da mansão presidencial.

Quanto ao referendo à retirada do crime de blasfémia da Constituição, a mobilização não tem sido muita. Nunca houve uma acusação bem-sucedida pelo crime, que entrou em vigor em 1937, e os ativistas veem esta votação mais como um exercício de limpeza para remover artigos desatualizados.

Os registos sugerem que a última ação poderá ter ocorrido no início dos anos 1700, ainda que a proibição da blasfémia tenha assumido destaque no ano passado depois de um telespectador ter feito uma queixa policial sobre as declarações do ator e comediante Stephen Fry. Não houve, no entanto, qualquer acusação.