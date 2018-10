Argentina vai explorar cenário de Brexit sem acordo para reclamar Ilhas Malvinas

A Argentina deverá aproveitar o cenário de um Brexit sem acordo para ampliar os seus esforços no sentido de ter as Ilhas Malvinas (Falkland) sob o seu controlo. A hipótese foi avançada esta quinta-feira pelo jornal inglês “The Telegraph”, que cita o ministro argentino das Relações Exteriores, Jorge Faurie.

“O nosso plano para as Malvinas é manter uma negociação que permita o estabelecimento de relações mais fortes entre as pessoas nas ilhas e as pessoas no continente”, disse o governante. Numa visita ao Reino Unido, Faurie reiterou a sua posição de que as Malvinas deveriam ser integradas na Argentina.

Itália e Espanha deverão estar recetivas à vontade argentina

Ao abrigo do Tratado de Lisboa da União Europeia (UE), as Falkland são um território britânico ultramarino sujeito a algumas regras do bloco comunitário. O dever de cooperação da UE inclui a obrigação legal de todos os Estados-membros de se ajudaram mutuamente em assuntos que incluem reivindicações de soberania.

No entanto, após o Brexit, todos os tratados da UE deixam de se aplicar e os Estados-membros já não terão de apoiar a reivindicação do Reino Unido sobre o território. Espanha e Itália, com os seus laços históricos a Buenos Aires, deverão estar recetivos às pretensões argentinas.

Esmagadora maioria da população votou pela permanência mas não pôde votar sobre o Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May deve encontrar-se com o Presidente da Argentina, Mauricio Macri, na reunião do G20, que se realiza em Buenos Aires a 30 de novembro. As conversações vão concentrar-se no comércio pós-Brexit mas, de acordo com o “Telegraph”, o futuro do território disputado também deverá ser discutido.

O Governo das Malvinas disse entretanto que “qualquer mudança material que resulte num acesso menos benéfico em termos de importação/exportação pode ser potencialmente catastrófica para as Ilhas”. O jornal escreve que negociar com a UE nos termos da Organização Mundial de Comércio poderá dizimar a economia local no arquipélago de 3400 habitantes.

Em 2013, 99,8% dos habitantes votaram pela permanência sob domínio britânico. Mas, mesmo com o estatuto de território britânico ultramarino, não puderam votar no referendo do Brexit três anos depois.