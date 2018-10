Reino Unido prepara-se para Brexit sem acordo

A primeira-ministra britânica Theresa May definiu uma data para o Governo desencadear uma série de preparativos para uma saída da União Europeia (UE) sem acordo. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo jornal inglês “The Guardian”, que cita fontes anónimas ligadas ao processo.

A menos de seis meses do Brexit, o Executivo concordou em desencadear uma ronda de atividades na segunda semana de novembro. Se May não conseguir negociar um acordo com Bruxelas, o Reino Unido deixará de fazer parte do regime regulatório da UE a partir de 29 de março de 2019.

A situação introduzirá barreiras às empresas que negoceiam entre o Reino Unido e o bloco comunitário, e também criará incerteza sobre o estatuto legal dos residentes europeus no Reino Unido e dos britânicos que vivem nos restantes 27 Estados-membros da UE.

“A perspetiva de não haver acordo está a tornar-se cada vez maior”, diz PM escocesa

Até agora, o Executivo concentrou-se na publicação de 100 avisos técnicos sobre o impacto potencial do Brexit em determinadas indústrias mas não em empresas individuais e pessoas, lembra o jornal.

A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon mostrou-se esta quarta-feira “cada vez mais preocupada, literalmente a cada dia que passa, porque a perspetiva de não haver acordo está a tornar-se cada vez maior”. “Da forma como estão as coisas, penso que nenhum acordo possa realmente ser o resultado mais provável, e isso é profundamente preocupante”, acrescentou.